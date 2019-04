Segregación en la joya de la educación

El Stuyvesant High School es la gran joya del sistema educativo neoyorquino, el instituto público donde las familias con niños brillantes, pero sin recursos, aspiran a llevar a sus hijos. Con fama de universo ultracompetitiva, abre las puertas a universidades de élite como Columbia, Harvard, Yale, el MIT o Princeton. Pero la escuela se ha convertido también en una zona cero de segregación: solo siete nuevos estudiantes de los 895 admitidos para el curso 2019 son negros. Por el contrario, las tres cuartas partes son asiáticos. En el epicentro de este desequilibrio está el exigente examen de acceso: mérito como único criterio y raza chocan en este debate.

El centro de bachillerato es símbolo de excelencia en el mundo educativo desde hace más de un siglo. Es la versión en pequeño de una universidad, también por el nivel de los maestros -uno por cada 22 estudiantes-, y acoge a 3.300 alumnos, con un índice de graduación del 98 %. Cuenta con una oferta de 200 actividades extraescolares y más de 40 equipos deportivos. Pero para la gran mayoría es un sueño imposible: para poder entrar hay que tener la nota más alta en un único examen abierto a todos los residentes de la ciudad -la más grande de EE. UU.- que mide la maestría en matemáticas y lengua.

A las pruebas se presentaron 27.500 alumnos este año. Pero, como en ejercicios anteriores, el resultado muestra la dificultad para promover la diversidad, a pesar de los esfuerzos del alcalde Bill de Blasio. La disparidad es abismal en Stuyvesant: prácticamente todos los que no son asiáticos son blancos, y aunque los 33 hispanos de 2019 mejoran los 27 de hace un año, los negros serán tres menos, según los datos avanzados por The New York Times la semana pasada.

Kay Hymowitz, experta en cuestiones de pobreza y familia en el Manhattan Institute, llevó ahí a su hijo. Recuerda, tiempo después, lo duro que fue el proceso de admisión: “Requiere mucha dedicación”, dice en referencia a la preparación.

Stuyvesant está entre las 10 punteras en Estados Unidos en la categoría STEM y entre las preparatorias para acceder a una gran universidad. La administra un latino, Eric Contreras.

Salta a la vista al entrar en la cuenta de la escuela en las redes sociales y fijarse en la lista de sus alumnos más ilustres. El primer afroamericano que aparece es el economista Thomas Sowell. Hay que bajar bastante hasta encontrar a Eric Holder, el primer negro en servir como fiscal general de Estados Unidos.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez ha acudido a Twitter para poner el dedo en la llaga. “El 68 % de todos los estudiantes en escuelas públicas son negros o latinos”, ha señalado, para acto seguido decir que el último resultado muestra que el modelo “es injusto”.