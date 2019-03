Este tipo de marihuana aumenta el riesgo de padecer brotes psicóticos

Los consumidores diarios de cannabis con altas concentraciones de THC (tetrahidrocannabinol) corren hasta tres veces más riesgos de desarrollar patologías como la psicosis, según un estudio del King’s College London’s Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience (IoPPN) publicado por The Lancet Psychiatry Journal y recogido por Reuters.

El estudio hace referencia a una variedad detectada Brasil y en 11 ciudades europeas y conocida como Skunk y que multiplica las posibilidades de sufrir un episodio de psicosis frente a aquellos que no la usan.

El Skunk se caracteriza por contener más del 10 % de THC que el cannabis más común y puede producir alucinaciones, ilusiones y paranoia. Según el estudio, las ciudades de Londres y Amsterdam son las que más casos registran porque son donde está más disponible esta variedad.

“Conforme cambia el estatus legal del cannabis en muchos países y se tienen en cuenta las propiedades medicinales de algunos tipos de cannabis, es de importancia vital para la salud pública considerar los potenciales efectos adversos”, afirma a Reuters Marta di Forti, quien ha coliderado la investigación del King’s College London’s Institute

Según Di Forti, uno de cada cinco casos de psicosis estudiados podrían estar vinculados al uso diario de cannabis y más de uno de cada diez, relacionados con la alta concentración de THC.

De acuerdo a la investigadora, si no estuviera disponible el conocido como Skunk, la incidencia de psicosis en Amsterdam caería de 37,9 a 18,8 casos por cada 100.000 personas en un año.

“Hace 15 años, nadie relacionaba en el cannabis con el aumento del riesgo de psicosis, pero ahora es una evidencia clara”, explica a Reuters Robin Murray, profesor del IoPPN que también ha participado en el estudio.