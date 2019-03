Un hombre recibe cadena perpetua por infectar a varias personas con VIH

Daryll Rowe es la primera persona en Reino Unido en ser condenada por deliberadamente infectar a otras cinco con Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Al ser cuestionado —durante una entrevista con BBC— acerca de por qué lo hizo, respondió que “estaba desarrollando una relación poco saludable con el sexo”.

El hombre recibió una sentencia de cadena perpetua en abril de 2018 por infectar intencionalmente a cinco hombres de VIH e intentar transmitirlo a otros cinco más, entre octubre de 2015 y diciembre de 2016.

Rowe, quien contactó a sus víctimas a través de la aplicación de citas Grindr, insistió a sus compañeros sexuales para tener relaciones sin protección y, en otros casos, saboteó los condones.

“Yo tengo VIH LOL”

“Creo que se me venía acumulando. Lo que no podía soportar era estar hablando o saliendo con alguien y que de pronto me ignoraran completamente sin razón”, agregó.

Tras sentirse rechazado, Rowe enviaba un mensaje a sus víctimas tras los encuentros sexuales, burlándose y diciendo que tenía VIH. “Tal vez usted tenga fiebre... Yo tengo VIH LOL”, fue uno de los mensajes que envió.

En la entrevista con BBC, el hombre se refirió a su comportamiento e intentó pidió disculpas a los afectados. “Me gustaría decirles a los hombres en Escocia y en Inglaterra que realmente lamento mi comportamiento. Lo siento por ser tan ingenuo y tan imprudente, y que ellos son los que más sufren ahora por eso”, dijo.

“Pero, lo que más quiero decir es que espero que puedan perdonarme algún día y que puedan intentar vivir una vida feliz y dejar esto atrás”, agregó.

Sin embargo, para Lenny —una de las víctimas— las disculpas no tienen peso. “Mis dos padres murieron y yo no decidí salir a lastimar a la gente. Mi infancia no fue buena. Fue horrible. Pero elegí no convertirme en ese tipo de persona”, declaró al medio británico.

Perdió su apelación

En noviembre pasado, Rowe perdió la apelación para revocar la sentencia de cadena perpetua y, durante el juicio de abril, fue declarado culpable. Mientras dictaba la sentencia, la jueza Christine Henson QC aseguró que “los mensajes que envió le dejaron muy claro que sabía exactamente lo que estaba haciendo”.