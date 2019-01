Presidente de Parlamento venezolano es detenido y luego liberado

Guaidó haría sido detenido luego de que el pasado viernes , en otro cabildo abierto en Caracas, se mostró dispuesto a llenar el vacío de poder que -a su juicio- hay en Venezuela ante un gobierno que no es reconocido por la mayoría en el país ni por gran parte de la comunidad internacional . Ese día, convocó a una movilización para el 23 de enero .

“En la autopista Caracas-La Guaira nos interceptaron dos camionetas del SEBIN con armas largas y encapuchados , abrieron la camioneta y lo obligaron a bajarse de la camioneta, no lo golpearon pero nos dijeron que tenían que llevárselo detenido inmediatamente”, precisó Rosales , en un llamada telefónica difundida por la diputada Larissa González .

Agradezco a todos la inmediata reacción de apoyo ante el atropello de la dictadura contra mi esposo @JGuaido . Estoy ya con él. La dictadura no podrá doblegar su espíritu de lucha. Vamos rumbo al Cabildo Abierto.

Tras haber sido detenido por casi una hora por el servicio de inteligencia, Guaidó fue liberado, según anunció su esposa. En Caraballeda, un grupo de simpatizantes aguardaba a Guaidó.

“Vine a apoyar al presidente de la Asamblea porque quiero un cambio. No tenemos agua, nos falla la luz y el salario no nos rinde”, dijo Yorleini Noriega, de 30 años, trabajadora del aeropuerto internacional Simón Bolívar, a poca distancia de la concentración opositora.

Noriega, madre soltera de un niño de 5 años, agregó que “seis años más de Maduro no se aguantan”. “Ya basta de miseria, no hay medicinas (...) no hay comida. Sé que falta para el cambio pero se tiene que dar”, dijo Francisco García, un albañil de 50 años.

Venezuela vive su peor crisis económica de los tiempos modernos con una hiperinflación que cerró en el 2018 por encima de 1 millón y medio por ciento, según datos de la Asamblea opositora. El gobierno no publica datos oficiales del crecimiento de los precios desde fines del 2015.

El partido Voluntad Popular de Guaidó confirmó en Twitter la liberación del político: