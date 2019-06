¿Quién es la ‘Rapunzel peruana’?

Una mujer peruana se ha propuesto ingresar al libro de Récord Guinness por el largo de su cabello, que actualmente sobrepasa su estatura. Según informó Trome, Noemí Elizabeth Romero Huamán, de 24 años, conocida como la ‘Rapunzel peruana’, mide apenas 1,54 metros, mientras que su cabello 1,78.

Cuando pasa por peluquerías le ofrecen hasta 500 soles ($150) para cortárselo; pero ella se niega ya que su objetivo es destronar en el Guinness a la argentina Abril Lorenzatti, de 17 años, quien actualmente posee el título con 1,52 metros de melena.

Oriunda de Huancavelica, Romero confesó que se demora hasta una hora en lavar y peinar su frondosa cabellera. Su secreto para mantenerla suave es trenzarse todos los días. “Nunca lo tengo suelto. Me lavo cada tres días con cualquier tipo de champú y a veces uso acondicionador”, indicó.

“No me lo corto desde que nací. Hace dos años, apenas me corté solo las puntitas”, contó la segunda de cuatro hermanos, quien vive en San Juan de Lurigancho. Agregó que está evaluando los detalles para inscribirse a los Guinness y destronar a la argentina.

Romero estudia en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, en Chosica, donde cursa el noveno ciclo de Educación Agropecuaria.

“A veces me pesa y me dicen que quita ‘proteínas’ y que por eso estoy flaca, pero sé que no es así”, finalizó.