Demandarán a autoridades panameñas por detención de periodista ecuatoriana

EXIGIMOS LIBERTAD INMEDIATA PARA LIGIA ARREAGA. Exigimos la destitución de la jueza de paz Ulzana Valdés Actúa como juez y parte... violando los derechos y garantías de Ligia. + de 24 hrs detenida por no portar su cédula... INAUDITO! #AbusodeAutoridad @BlancaEGomezE @fimera pic.twitter.com/ed1sYWq6dQ

La comunicadora de Ecuador, que se trasladó a la provincia occidental de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica, para investigar sobre un cobro a los productores agrícolas para poder vender sus cosechas ante la presencia de una trasnacional, fue retenida ayer por la Policía a ordenes de la jueza de paz, Ulzana Valdés.

Valdés adujo que la periodista la “agredió” e “invadió su privacidad” cuando le pidió unas declaraciones en su despacho.

Además, Arreaga fue multada anoche con 300 dólares por no portar el documento de identidad personal, por lo que se le mantuvo detenida. Sanción, que de acuerdo a las leyes panameñas no aplica, dado que la suma a pagar no debe exceder los 20 dólares.

Ante esta situación, el Colegio Nacional de Periodistas de Panamá (Conape) rechazó la sanción, e indicó que el carné personal pudo extraviarse durante el forcejeo entre las unidades de seguridad y Arreaga, porque supuestamente intentaron quitarle su equipo, antes de llevarla a la cárcel de Puerto Armuelles.

Sin embargo, el Juez Primero Municipal del Distrito de Barú, Abdiel Chávez, presentó ayer un recurso de hábeas corpus en favor de Arreaga y pidió a Valdés que le remita un informe sobre el caso en dos horas.

Una comitiva del Conape se trasladó a Barú para indagar sobre el estado de Arreaga, quien este jueves debería ser presentada ante el alcalde del lugar, superior de la jueza de paz.

Arreaga estuvo fuera del país por dos años ante las amenazas de muerte en su contra por defender el Humedal Laguna Matusagaratí, en Darién, el tapón natural que une a Panamá y Colombia.