Furor por el tráiler de Once Upon a Time in Hollywood

La nueva película de Quentin Tarantino reúne a dos estrellas de cine americano, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

La historia es ambientada en Los Ángeles, en el turbulento verano de 1969, en donde Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) es una antigua estrella de westerms y Cliff Booth (Brad Pitt) es su doble de acción de toda la vida.

Once Upon a Time in Hollywood (en español “érase hace una vez en Hollywood”) es la novena película del cienasta Quentin Tarantino, en donde la trama invade un ambiente de lucha por reconocer un Hollywood que ya no tiene espacio para ellos. En la historia aparece Sharon Tate, quien es asesianda por los seguidores del culto de Charles Mason.

El consagrado Quentin Tarantino dirige un reparto con grandes estrellas como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Dakota Fanning, Al Pacino, Margaret Qualley y Victoria Pedretti.

Está previsto el estreno en Estados Unidos el 26 de julio y en España el 15 de agosto del presente año.