6 personajes claves en la caída del muro de Berlín

Aunque Helmut Kohl pasó a la historia como el “canciller de la reunificación”, derribar el muro que dividía las dos Alemanias no habría sido posible, según lo reseña EFE, sin la “perestroika” de Mijaíl Gorbachov, el apoyo de George Bush , y el consentimiento de François Mitterrand y Margaret Thatcher .

En un encuentro con Kohl el 10 de febrero de 1990 en Moscú, Gorbachov garantizó al canciller alemán que la URSS no pondría obstáculos a la reunificación de Alemania, y meses después le garantizó además la plena soberanía y la libre elección de socios a una Alemania unificada.

Fue su predecesor en la Casa Blanca, Ronald Reagan (1911-2004), quien allanó el camino al apelar el 12 de junio de 1987 al líder soviético en un discurso ante la Puerta de Brandeburgo: “Señor Gorbachov, abra esta puerta. Señor Gorbachov, derribe este muro”.

A estas palabras de Reagan, recibidas en su momento incluso con sorna, siguieron dos años más tarde, el 31 de mayo de 1989 las de Bush en favor del fin de la Guerra Fría y la esperanza de una Europa libre y unida.

Margaret Thatcher

Para la primera ministra británica Margaret Thatcher (1925-2013) la caída del muro de Berlín no representó “un momento feliz, sino peligroso” y no dudó en hacerlo patente, aunque finalmente no le quedó otra opción que resignarse.