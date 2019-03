Fingir su muerte lo salvó de la masacre en mezquitas

Cuando resonaron los primeros disparos durante la oración del viernes, Abdul Kadir Ababora se tiró al suelo y se agazapó bajo una estantería de coranes. Se hizo el muerto, convencido de que el asesino que perpetró una matanza en dos mezquitas de Christchurch iría por él en cualquier momento: “Esperaba mi turno”.

Durante largos minutos de indecible angustia, escuchó al extremista australiano Brenton Tarrant ejecutar metódicamente a los fieles congregados en la mezquita de Al Noor. Le resulta difícil explicar que aún esté vivo.

“Es un milagro”, declara. “Cuando abrí los ojos, solo había cadáveres” por todas partes.

En total, 50 personas murieron en la masacre cometida en dos mezquitas de Christchurch por Brenton Tarrant, de 28 años, que se declara fascista y supremacista blanco.

Como numerosos fieles que se encontraban en la mezquita Al Noor para la oración del viernes, Abdul Kadir Ababora, es un migrante llegado a Nueva Zelanda en 2010, proveniente de Etiopía, en busca de paz y prosperidad. Hace dos semanas, este taxista y su esposa celebraron el nacimiento de su tercer hijo.

El viernes, el imán acababa de comenzar su sermón cuando se escucharon los primeros tiros en el exterior del templo, cuenta Ababora. La primera persona a la que vio caer es un palestino. Un hombre que, como él se ganaba la vida como taxista en la ciudad más grande de la Isla Sur. Fue entonces cuando Brenton Tarrant comenzó su masacre, matando uno a uno a los fieles indefensos. Ababora se tiró de inmediato al suelo, y se escondió debajo de una estantería donde se almacenan los coranes. “Simplemente hice como si estuviera muerto”.

Todavía le repulsa el carácter metódico de Tarrant, que disparaba una bala tras otra sobre los cuerpos paralizados, perpetrando una masacre que grabó y retransmitió en directo por las redes sociales.

“Este tipo comenzó a disparar al azar, a la izquierda y a la derecha, de manera automática. Vació su primer cargador y lo cambió para recomenzar de manera automática. Después terminó el segundo cargador y puso un tercero, volviendo a disparar como un autómata en la otra sala también”, describe.

“Esperaba mi turno. Cada dos disparos, me decía: ‘La próxima es para mí, la próxima es para mí’ y perdí la esperanza”, cuenta. Entonces se puso a rezar en silencio y a pensar en su familia. La pesadilla no terminó cuando el asesino se fue, después de vaciar su cuarto cartucho. Durante los siguientes interminables minutos, ningún superviviente osó hacer un ruido. Pero los gritos de los heridos, que no podían aguantar el dolor, rompieron el silencio. “Había sangre en todos lados”.

Se tambaleó hasta el exterior de la mezquita donde encontró a otro fiel -cuyo hijo es amigo de su hijo mayor- en el suelo con horribles heridas en la mandíbula, la mano y la espalda.

Tarrant había dejado tirado uno de sus cartuchos, en el que había una inscripción de símbolos nazis, según Ababora.

Al igual que la mayoría de los habitantes, Ababora nunca habría imaginado que fuese posible tal estallido de odio en Christchurch, en un país presentado como uno de los más apacibles del planeta.

Rito musulmán

Cavan las 50 tumbas

Trabajadores ayudados por excavadoras comenzaron a cavar decenas de tumbas en el cementerio de Christchurch para recibir los 50 fieles asesinados por un extremista, cuyas familias reclamaban los cuerpos para ajustarse al rito musulmán. La costumbre musulmana prevé la inhumación del cuerpo en las 24 horas siguientes al deceso.

Extremismo

Homenaje a las víctimas

Los neozelandeses rindieron homenaje ayer a los 50 fieles muertos en el ataque a dos mezquitas de Christchurch. Muchos habitantes de Christchurch salieron ayer de sus casas para depositar flores y cartas en homenaje a las víctimas junto a los dos lugares de culto donde tuvieron lugar los ataques. El autor de la matanza es un extremista australiano, Brenton Tarrant, quien ante el tribunal que lo inculpó el sábado por asesinatos hizo con la mano derecha un gesto típico de los grupos supremacistas blancos.