El imperio del Made in China

Se prueba. Escoge dos pares con la marca Gucci. Todo bien hasta que llega la hora de pagar: 2.700 yuanes (cerca de 385 dólares).

- “No, no, no. Te doy 1.000”, responde la uruguaya.

- “No, amiga. Mira. Son suaves. Mira. Mira”, replica la vendedora.

- “Ok. 1.100 (157 dólares)”, ofrece la turista.

- “Pero amiga... mira son Gucci. Suaves. Duran. Mira”.

- “Ok, gracias”.

Vallarino se para con intención de irse, una sentencia para la vendedora que acepta la oferta a regañadientes. “Tú muy tacaña”, le responde. Y el ritual se repite una y otra vez.

Las claves, relata la turista, son no tener vergüenza, pedir un precio justo y sostenerlo. Regatear no es una práctica muy usual en Uruguay, reconoce, pero por su antigua profesión de comerciante aprendió a hacerlo. Pese a lo agotador que resulta caminar y casi pelear con cada vendedor, lo disfruta.

Cree que esto del regateo es parte de la cultura china y no tanto para atraer turistas. “Los productos de marcas, que sabemos que no son los originales, salen muy baratos. Ellos lo inflan mucho más y no pierden. Cuando empiezan a perder, no lo venden. Es una tradición”.

Es complicado determinar con exactitud cuánto dinero mueve este sitio al día, en parte por la variación de los precios. Vallarino, en esa visita, gastó un poco más de 300 dólares. Asumiendo que las 20.000 personas que visitan diariamente el lugar gastan en promedio esa cantidad, da un total de 6 millones de dólares, un monto que llama la atención de muchos incluido China (ver nota adjunta).

La frase ‘Made in China’ (Hecho en China) toma realce al ingresar a este lugar, donde el imperio del dinero hace que vendedores hablen otros idiomas, persigan a los compradores por los pasillos hasta cerrar la venta, o azoten las maletas de viaje contra el piso para demostrar lo durables que son. Son momentos, para quienes llegan del otro lado del mundo, que llaman la atención y quedan en el recuerdo.