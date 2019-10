¿Donald Trump debería volver a la escuela?

Es el presidente de un país, pero no se ubica muy bien geográficamente, ni conoce mucho de historia. Tampoco de tecnología. No es muy empático con los niños y, aunque parezca por la descripción, su nombre no es Nicolás Maduro. Se trata de Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos no solo destaca por sus desaciertos políticos, afirmaciones temerarias o acusaciones insostenibles, también porque cada cierto tiempo incurre en errores o imprecisiones al hablar.

Uno de sus últimos gazapos fue el 23 de octubre, en un mitin en Pittsburgh (Pensilvania), cuando afirmó que un muro fronterizo se está construyendo en Colorado, a pesar de que ese estado del centro del país no comparte frontera con México.

El gobernador de Colorado, el demócrata Jared Polis, fue uno de los primeros en responderle por Twitter: “No tenemos frontera con México, pero una cosa buena que ofrece Colorado es guardería infantil gratuita, todo el día, de manera que nuestros niños puedan aprender geografía básica”.

Ahora un video viral da la vuelta al mundo, luego de que un presentador de CNN, tras escucharlo, no puede contener la risa.