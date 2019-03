Lorena Bobbitt: “John no está en mi mente”

Cuando Rofé le propuso hacer el documental, Lorena había “enterrado” muchos de esos recuerdos. “Yo no quería hacerlo”, recordó Lorena, que lleva el cabello rubio y alisado, distinto al rizado y oscuro que lucía entonces.

“Yo me cuidaba porque hasta ahora el enfoque [de otras producciones] era siempre John, la acción [la mutilación], muy amarillista, ignorando lo que yo sufrí, y eso me desagradaba mucho”.

En cuatro episodios de una hora, Rofé hizo un cuidadoso recorrido por la vida de Lorena: desde la muchachita que se mudó de Caracas, donde vivía su familia, a Virginia, Estados Unidos, donde aún vive. Recorre su matrimonio, el inicio de los abusos, la amputación del pene, el juicio... hasta la actualidad.

“Este es tal vez el caso más infame sobre una persona que actúa desde el trauma, donde él es la víctima y nadie se pregunta qué hizo que esta persona hiciera lo que hizo”, dijo a la AFP Rofé, que recopiló, además del relato protagónico de Lorena, el de su exmarido John Wayne, que hasta hoy mantiene que nunca la maltrató.

“Es un mentiroso patológico”, dijo ella sin perder nunca un tono dulce y calmado. “¿Cómo es posible que siga mintiendo? Fue a la cárcel por abuso doméstico, no por mí pero por otras mujeres”.

Rofé también habló con los policías que investigaron el incidente, los abogados, el fiscal, periodistas y activistas.

Muestra fragmentos de su juicio televisado, de los testimonios; de la vida mediática de Bobbitt, que incluye un paso por la pornografía y una operación para agrandar el pene que le habían reconstruido; del acoso de los medios a Lorena, de cómo trató de rehacer su vida, con su nuevo esposo y su hija de 13 años.

“Uno perdona pero no olvida”, dijo, aclarando: “John no está en mi mente, no sale así de repente, yo no vivo pensando en él”.

“No sabía que fuerte eras”