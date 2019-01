Fiscalía de Venezuela pide que se prohíba a Guaidó salir del país

Guaidó no desestima “amenazas” y “persecución”

En su opinión, Venezuela está sometida a “medidas coercitivas, de bloqueo económico que dañan no solo el patrimonio nacional, sino que dañan la vida familiar de todos los venezolanos”.

Guaidó, dijo este martes que no desestima las “amenazas” y “persecución” de la Fiscalía, luego de que el fiscal general, Tarek Saab, pidiera al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibir su salida del país.

“No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte y muy responsablemente les digo que no hay nada nuevo bajo el sol lamentablemente, un régimen que no les da respuesta al venezolano, la única respuesta es persecución, represión”, dijo Guaidó al ser consultado sobre la petición de Saab.

Desde la sede del Parlamento venezolano, donde este martes se celebrará la sesión ordinaria de la Cámara, el opositor indicó que seguirá avanzando para atender la “emergencia humanitaria” del país y que ahora se encuentra preocupado por la crisis que hay en Venezuela.

Sin embargo, fue insistente en que no desestima las “amenazas” y la “persecución” en su contra.