Bolivia: Jeanine Áñez convocará a elecciones en las próximas horas

“Existe preocupación porque no tenemos una ley electoral modificatoria del Régimen Electoral y eso no depende del Ejecutivo, depende del Legislativo que no puede sesionar, que no puede funcionar”, declaró a la prensa el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano.

▶ Leer: Evo Morales vivía en una suite de jeque árabe

“Cada día que pasa es un día menos del plazo que tenemos” y el plazo constitucional para llamar a nuevos comicios es de 90 días, señaló Justiniano.

La convocatoria a elecciones es un mandato que asumió Áñez y una demanda de varios sectores sociales tras los comicios del 20 de octubre, en las que ganó Evo Morales entre denuncias de fraude que dieron inicio a protestas en favor y en contra del exmandatario.

Tres semanas después, el 10 de noviembre Evo Morales anunció su renuncia tras casi catorce años en el poder y al día siguiente salió hacia México, donde está asilado y desde donde, con la ayuda de las redes sociales, sigue presente en Bolivia.