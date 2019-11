¿Quién es Jeanine Áñez, la mujer que ocupa el lugar de Evo?

Jeanine Áñez es una cultora del fitness y la gimnasia. Suele salir a correr por las mañanas y dedicar, cuando puede, algunas horas al zumba. Casi como parte de una misma conducta, toma cuidados con las comidas, “aunque se da gustos, claro”, según contó su hijo José. “Casi no come comida que llamamos chatarra, y le gustan las sopas y el pollo a la plancha”, relató.

Ama el fútbol aunque no es hincha de ningún equipo en particular, pero si se emociona con los partidos de la selección. “Ahora, si se juega el clásico de La Paz entre The Strongest y Bolívar, le va más al Bolívar”, revela uno de sus hijos.

▶ Lea: Los escenarios futuros del expresidente Evo Morales

El perfil político:

Es la 66ª presidenta de Bolivia y en la segunda mujer en ocupar ese cargo en la historia.

Su antecesora fue Lidia Gueiler Tejada, dirigió el país entre 1979 y 1980, año en que fue derrocada por un golpe militar.

Nacida en la ciudad de Trinidad, en el departamento de Beni, llegó a la política nacional boliviana en 2006, cuando fue electa como representante de ese departamento en la Asamblea Constituyente que aprobó la Constitución vigente desde 2009.