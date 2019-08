Un hombre recibirá millonaria indemnización tras pasar 30 años en prisión

En 1987, Mark Denny fue condenado a 57 años de cárcel por presuntamente, junto con un grupo de adolescentes, haber robado, violado, cometido sodomía y coerción a una joven que trabajaba en un restaurante de comida rápida.

Sin embargo, dos años atrás se comprobó su inocencia y fue puesto en libertad. Ahora, tras varios intentos de demandar al Estado por el daño sufrido, Denny recibirá una indemnización de 9,75 millones de dólares, informó New York Post.

El exprisionero envió en 2018 una notificación en la que informaba y reclamaba que no había sido responsable del crimen contra la mujer, pues ella no lo identificó como uno de sus agresores.

Durante su tiempo en celda, Denny reveló que sufrió “daños continuos y severos”, como dolor y sufrimiento físico y emocional, pérdida de relaciones familiares, de ingresos y daños a su reputación”, dijo.

Como parte de su demanda, el hombre asimismo comentó que ya había intentado acusar a los investigadores del caso de incriminarle y falsificar pruebas, pero fue inútil, pues en 1989 fue condenado.

Además alegó que estas personas habrían realizado sugerencias directas para inducirlo como responsable directo del delito. Para él, el Departamento de Policía de Nueva York “fabricó” pruebas que fueron presentadas a la fiscalía a través de informes orales y escritos falsos.

En 2017 el Proyecto Inocencia supo sobre su caso y, tras una exhaustiva investigación y análisis, la Oficina del Fiscal del Distrito de Brooklyn confirmó su inocencia.

Ahora, el hombre recibirá la millonaria indemnización que, según The New York Post, habría ascendido a 50 millones si no hubiesen llegado a un acuerdo entre todas las partes.