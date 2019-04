FBI busca a una mujer armada “obsesionada” con el tiroteo de Columbine

Las autoridades en EE.UU. buscan a una mujer armada a la que consideran “extremadamente peligrosa” y “obsesionada” con el tiroteo ocurrido hace 20 años en la escuela de Columbine, en Denver (Colorado), ciudad a la que viajó este lunes.



El agente al frente del FBI en Denver Dean Phillips explicó en una rueda de prensa este martes por la noche que hay en marcha un “gran operativo de búsqueda” para ubicar a la mujer, identificada como Sol Pais, de 18 años.



Pais, a la que el sheriff local ha considerado “extremadamente peligrosa”, viajó este lunes desde Florida, donde reside, hasta Denver.



A su llegada a la capital de Colorado se hizo con un rifle y munición, según las autoridades.



Su presencia en Denver provocó que este martes que una veintena de centros educativos, incluido Columbine, activasen protocolos consistentes en el bloqueo de las puertas exteriores mientras las clases se mantenían con normalidad.



Al final la jornada lectiva, los centros estaban bajo protección policial para la salida de los estudiantes y, en algunos casos, no se les permitió caminar hasta sus viviendas, según informó The Denver Post.



Las autoridades aún no han decidido si las escuelas abrirán hoy, miércoles.



La Oficina del sheriff del condado de Jefferson, donde Pais fue vista por última vez la noche del lunes, dijo en Facebook que la mujer “realizó amenazas”, que no especificó.



Este caso ocurre a pocos días de que se cumpla el 20 aniversario del tiroteo de Columbine, el 20 de abril de 1999.



En Columbine, convertido en ejemplo para tiroteos escolares en los últimos 20 años, los estudiantes Eric Harris y Dylan Klebold asesinaron a 12 de sus compañeros y a un profesor antes de suicidarse.



”Esto abre una herida, en especial en una semana de aniversario para esas familias más profundamente impactadas” por el tiroteo, dijo en la rueda de prensa el sheriff del condado de Jefferson, Jeff Shrader, que reconoció que las de Pais no son las primeras amenazas vinculadas a Columbine desde que ocurrió el suceso.