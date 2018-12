Evo Morales defiende la hoja de coca en una reunión regional antinarcóticos

El presidente de Bolivia, Evo Morales, defendió este 11 de diciembre, el consumo de la hoja de coca en su estado natural y afirmó que el mundo tiene que dejar de “satanizar” esta planta, base para fabricar cocaína, al inaugurar una reunión regional antidrogas.



El mandatario boliviano se refirió al asunto en la apertura de la primera reunión técnica y operativa de “Fortalecimiento regional de la lucha contra el narcotráfico”, que se realiza en la ciudad oriental de Santa Cruz con la participación de países de América Latina y de la Unión Europea.



”La hoja de coca en su estado natural no es dañina para la salud. No solamente digo eso como productor de la hoja de coca, bueno, ni tan productor ahora, pero fundamentalmente como consumidor de la hoja de coca en su estado natural”, afirmó Morales.



El gobernante sostuvo que en la década de 1960 se empezó a “satanizar” la hoja de coca y a sus productores, políticas que calificó de “totalmente equivocadas”.



”Una cosa es la hoja de coca, otra cosa es la cocaína. No defendemos la cocaína y nunca vamos a defender la cocaína”, aclaró.



La hoja de coca está consagrada en la Constitución de Bolivia por sus usos tradicionales, medicinales y culturales, pero una parte de la producción es desviada al narcotráfico para fabricar cocaína.



Bolivia tiene desde 2017 una ley que subió la superficie de cultivos legales de la planta de 12.000 a 22.000 hectáreas.



La superficie de cultivo en el país se incrementó un 6 % entre 2016 y 2017, de 23.100 a 24.500 hectáreas, según un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).



Morales sigue siendo el máximo dirigente de los cocaleros de la zona central del Trópico de Cochabamba.



El mandatario también afirmó que la lucha contra el narcotráfico en su país está mejor desde la expulsión en 2008 de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y que ahora la erradicación de los cultivos ilegales se hace de forma concertada con los productores.



”La lucha contra el narcotráfico bajo una represión, bajo una militarización nunca va a tener éxito, esa es nuestra experiencia”, sentenció.



Por su parte, el representante de la Unodc en Bolivia, Thierry Rostan, señaló que el narcotráfico no tiene nacionalidad, pues cruza las fronteras “sin olvidar un solo continente”.



Rostan expresó su deseo de que el encuentro en Santa Cruz permita a los países generar confianza y compartir visiones en la lucha antidrogas y reiteró el compromiso de la Unodc para brindarles asistencia técnica.