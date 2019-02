La segunda cumbre entre Trump y Kim termina en fracaso

“Fue por las sanciones. Básicamente ellos querían que levantáramos las sanciones de forma íntegra, y nosotros no podíamos hacer eso. Estaban dispuestos a desnuclearizar una gran parte de las áreas que queríamos, pero no podíamos levantar todas las sanciones por eso, así que (...) tuvimos que retirarnos”, explicó Trump.

“Veremos si ocurre. No me he comprometido” a una tercera cumbre, afirmó el mandatario, y agregó que ojalá esa cita pueda programarse “pronto”, pero “puede que no ocurra durante mucho tiempo”.

Pompeo se mostró “optimista” a pesar de la falta de acuerdos, y garantizó que las partes están hoy “más cerca” en sus posiciones “que hace 36 horas, y que hace un mes o dos”.

“Hemos hecho verdaderos avances. Todos esperábamos haberlo hecho mejor, pero nos hemos despedido con el acuerdo de seguir trabajando en un problema que es increíblemente complicado”, destacó Pompeo.

El optimismo con el que Trump y Kim iniciaron su cumbre en la cena de este miércoles se había tornado en prudencia de la noche a la mañana, con el mandatario estadounidense reconociendo que no podía “garantizar” un acuerdo esta misma jornada.

Kim respondió, probablemente por primera vez en su vida, a varias preguntas de periodistas internacionales, y reafirmó que está dispuesto a desnuclearizar su país.

“Si no tuviera voluntad de hacerlo, no estaría aquí ahora”, sentenció.

Sentado a la derecha de Trump en el hotel Metropole de Hanói, ocho meses después de conseguir su primera foto con el líder estadounidense, Kim se permitió apostar por la cautela.

“Es demasiado pronto para decir (si la negociación será un éxito). Pero no puedo decir que sea pesimista”, recalcó el líder norcoreano que iniciará mañana una visita de Estado de dos días a Vietnam.