Esta mujer gastó 50 mil dólares en cirugías plásticas tras recibir burlas por su físico

“No me sentía bien en mi piel”

Sin embargo, la confianza y felicidad que muestra Centino en su perfil cada día no siempre estuvieron presentes: “No me sentía bien en mi piel. Mucha gente me juzgó porque era fea”, contó al Daily Mail UK.

Durante su adolescencia, el acoso era tan grave que comenzó a inventar excusas para no asistir a clases. “Me dijeron que era fea. Me golpearon. Todo lo que pude hacer fue huir”, recordó.