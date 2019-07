Más de 1,3 millones de personas, al asalto de una base secreta de EE. UU.

Durante más de un siglo, los científicos han rastreado los confines del universo en busca de signos de vida extraterrestre, un esfuerzo que hasta ahora ha resultado infructuoso. A menos que uno crea que el gobierno de Estados Unidos esconde extraterrestres en una base remota en el estado de Nevada.

El número de personas persuadidas de esta teoría podría estar creciendo como lo muestra una iniciativa en redes sociales.

Más de 1,3 millones de personas se habían inscrito hasta este martes en un evento en Facebook llamado Storm Area 51, They Can’t Stop All Of Us (Area 51: No pueden detenernos a todos), programado para las primeras horas del 20 de septiembre, y un millón más se habían marcado como “interesados”.