El fenómeno de Alexandria Ocasio-Cortez llega a Netflix

El fenómeno de Alexandria Ocasio-Cortez llega este 7 de mayo de 2019 a Netflix con ‘Knock Down the House’, un documental que explora el insólito ascenso de esta joven latina que, con una campaña sin grandes medios pero centrada en la comunidad y la movilización vecinal, se convirtió en congresista por Nueva York.



Con los ojos como platos y la mano tapándose la cara como si no diera crédito a lo sucedido, la imagen de esta veinteañera y progresista dio la vuelta al mundo en junio de 2018 cuando derrotó en las primarias demócratas a Joe Crowley, un reconocido y veterano congresista que llevaba casi veinte años en su escaño.



Ocasio-Cortez se convirtió así en un símbolo de la nueva izquierda en Estados Unidos, además de toda una sensación en las redes sociales, pero ‘Knock Down the House’ no muestra a la congresista que es hoy sino el peculiar, enrevesado y sorprendente camino que la llevó hasta la Cámara Baja.



Ganador del premio del público al mejor documental estadounidense en el Festival de Sundance, ‘Knock Down the House’ gira en torno a Ocasio-Cortez, aunque, en realidad, cuenta también las historias de otras tres mujeres que desafiaron los clichés tradicionales de la política y que retaron en las primarias de 2018 a demócratas muy asentados en el poder.



Se trata de Amy Vilela, que intentó entrar en el Congreso por Nevada; Cori Bush, que hizo lo propio en Misuri; y Paula Jean Swearengin, que participó en las primarias de Virginia Occidental al Senado.



A ellas y a Ocasio-Cortez les unía la falta de experiencia política, la limitación de recursos y la escasez de apoyos por parte de los sectores más poderosos, pero también el entusiasmo por construir candidaturas progresistas basadas en la clase trabajadora y los más desfavorecidos.



”Las cuatro tenían razones muy personales para hacer lo que hicieron y para enfrentarse a maquinarias políticas consolidadas”, dijo Rachel Lears, directora del documental, al portal Refinery29.



”Requiere de un coraje extra participar en una campaña en la que no se espera a nadie —añadió la realizadora—. Tuvieron que recurrir a sus experiencias personales de pérdidas y adversidades para tener el coraje y la fortaleza de hacer esto”.