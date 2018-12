Concha, la abuela dibujante que arrasa en Instagram

Su afición a dibujar la tiene “de toda la vida” pero en general siempre lo hacía con lapiceros en un bloc, pero hace más de una década empezó a ir a la Universidad Popular y se aficionó a pintar al óleo hasta que su marido cayó enfermo y lo dejó para cuidarlo.

“En casa me aburría soberanamente y como me quejaba mis hijos me compraron un ordenador”, recuerda, aunque resalta que no era para dibujar sino que lo usaba para escribir sus memorias, llevar la contabilidad de la casa y para sus estudios de Cultura General.