El Municipio extiende el veto a las canteras con permisos

Una reunión efectiva. Así calificaron los miembros de la Federación de Urbanizaciones de Vía a la Costa a la asamblea que tuvieron el jueves a puerta cerrada con la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y que como resultado sumó a la lista de canteras clausuradas a otras nueve del sector, que no firmaron un convenio antes pautado.

Ayer en el Salón de la Ciudad y luego de que los habitantes expusieran una vez más sus quejas respecto a la presencia de las 36 canteras que operan en esa zona —11 que regula el Municipio y 25, el Ministerio de Ambiente— y que, según han venido denunciando por más de dos años, provocan enormes columnas de humo, polvo, ruido y hasta fisuras en las paredes (causadas por las explosiones); a las 16:00 personal del Municipio las cerró de forma temporal (ver subnota).

La semana anterior, en una reunión con la alcaldesa, el departamento municipal de Medio Ambiente entregó a los representantes de las concesiones mineras una lista de recomendaciones técnicas que debían acatar, entre las que constaba mitigar el polvo con el riego de agua cada dos horas, colocar lonas en los baldes de carga, entre otras. Luego se comprometieron a firmar un acta de compromiso de mitigación ambiental.

Sin embargo hasta ayer, de las 29 canteras activas —las otras siete que integran la nómina fueron ya sancionadas en febrero por no contar con el permiso ambiental—, solo 8 habían firmado el acta.

Ese encuentro, realizado el pasado 31 de mayo, fue el primero que hizo el Cabildo con los dueños de las pedreras para conciliarlos con los más de 50.000 habitantes de la vía.

“Ya se acabó esta dualidad de concurrentes competencias. Todas las canteras se van a someter al acta de compromiso, independientemente de que sean de nuestra competencia o del Ministerio de Ambiente”, mencionó Xavier Narváez, director municipal de Justicia y Vigilancia, presente también en la reunión.

Durante la sesión, que duró un poco más de una hora, los residentes además hicieron cuatro peticiones que la alcaldesa prometió cumplir.

La primera es que se haga una articulación entre la Agencia de Regulación y Control Minero y la Secretaría del Agua, para evitar daños al medio ambiente por parte de las industrias.

También pidieron que se fijen términos de operaciones de esas minas, es decir que tengan límites de funcionamiento, para que pronto dejen de existir en esas áreas urbanizadas.

No titubearon en solicitar la clausura de las minas que trabajan sin licencia ambiental.

Por último, exigieron que no quede en la impunidad la afectación de 20 mil metros cuadrados del bosque protegido, pues aseguraron que allí cientos de animales murieron por la intervención de una concesión.

“Queremos sobre todo que la alcaldesa cumpla con lo que está prometiendo, porque necesitamos vivir tranquilos en nuestras casas y vecindarios”, precisó Guillermo Ayala, presidente de la Federación, quien pese a lo dialogado confirmó que mañana se llevará a cabo el plantón previamente organizado para exigir que se realicen una serie de cambios para el entorno. Algunos, ya tratados en la reunión.

Entre las medidas también abordadas constó la disposición que fijó Viteri para que cuatro direcciones municipales —Policía Metropolitana, Medio Ambiente, Autoridad de Tránsito Municipal, y Justicia y Vigilancia— monitoreen de forma permanente la vía, y para controlar no solo las canteras, sino también que los solares vacíos no estén llenos de maleza y que el comercio informal no prolifere.

“Desde este lunes tendremos una vigilancia permanente de 24 horas que medirá la calidad del aire y la calidad del agua”, precisó la autoridad.

Uno de los acuerdos que más emocionaron a los visitantes fue la cita que tendrán cada lunes con Viteri. “Este encuentro será para llevar el control de los problemas que vivimos y para vigilar que las disposiciones se estén cumpliendo”, señaló Javier Saltos, habitante de la zona.

“Con todo lo ahora hablado solo esperamos que la situación mejore. Son promesas válidas, pero al fin y al cabo promesas. Vamos a estar pendientes de lo que pasa y lo que ocurre. No vamos a tolerar tomaduras de pelo, eso ya lo hicimos bastante”, advirtió Mónica Palacios, vecina de Belo Horizonte, quien participará en el plantón, que se realizará por tercera ocasión (una el año anterior y otra, este) e iniciará a las 08:00 en la urbanización Bosques de la Costa.

Las nueve canteras cerradas

Ayer, pasadas las 17:00, los directores de los departamentos municipales de Justicia y Vigilancia y Ambiente procedieron con el cierre de las canteras que no firmaron el acta de compromiso de mitigación ambiental.

En la lista de canteras advertidas con el papel rojo de clausura constan: Cam-Ver, Lorena 3, Lorena 4, Propiesa, 2020, 5 Hermanos, Mopau, Congaguil y Evadriana 6.

La primera fue Cam-Ver. En esta cantera hubo dificultad al ingresar con vehículos por la obstaculización hecha en la vía de acceso, por ello el personal municipal entró a pie.

“Se acabó el cuento y se acabó el peloteo. Aquí, con licencia o sin licencia, con registro o sin registro, todos cumplen con la regulación de Ambiente. Ruido, polvo, detonación, volquetes sin lona, riego permanente para evitar que se levante el polvo. Eso sí es nuestra competencia y eso sí lo vamos a vigilar permanentemente”, manifestó Xavier Narváez, director del departamento de Justicia y Vigilancia. Asimismo, indicó que estas canteras tendrán 8 días para firmar el acta o serán cerradas indefinidamente.

Hasta el cierre de esta edición, Narváez aseguró a EXPRESO que ayer se cerraron cinco y que hoy serán clausuradas las otras cuatro que quedan pendientes.