Vía a la costa exige la instalación de los equipos de monitoreo prometidos

Los habitantes de vía a la costa no están conformes. Lamentan que lo prometido en junio por la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, respecto a los controles que se harían para mitigar las molestias y contaminación que generan las canteras del sector, se esté cumpliendo a medias.

“El Municipio sí está trabajando en lo que nos ofreció, pero no en el punto más crítico. Las canteras han vuelto ha hacernos pedazos, otra vez se escuchan las explosiones y se ve polvo”. La situación no debe seguir así, precisó Guillermo Ayala, presidente de la Federación de Urbanizaciones de vía a la costa, al hacer hincapié en que hace falta realizar el monitoreo que mida la calidad de aire que allí se respira y la intensidad del ruido que se escucha.

“Hasta ahora no he visto ningún equipo de monitoreo que lo haga, aún cuando esto ya debió hacerse y a lo largo de un mes, como se ofreció. No entendemos qué ha pasado”, agregó, haciendo un llamado a que se cumpla con lo planificado.

En Twitter, donde se han hecho públicas las quejas, los residentes profundizan un poco más en la situación.

“¿Qué pasó con las mediciones? Las detonaciones han hecho que vuelva a temblar hasta mi casa, es como sentir temblores todo el tiempo. ¿Será que todo quedó en palabras?”, se preguntó el usuario Wilfrido Moreno; al tiempo que Jaqui Morales, habitante de la urbanización Torres del Salado, aseguró que las molestias han vuelto desde hace dos semanas.