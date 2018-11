Un difícil viaje por las veredas de la ciudad

En el intento de recorrer la ciudad, Nicolás Kronfle, un guayaquileño de 22 años, ha sufrido ya tres accidentes y se ha roto hasta los huesos. Él padece miopatía (conjunto de enfermedades musculares que le provocan inmovilidad), se moviliza en una silla de ruedas eléctrica y aunque ha intentado desplazarse por diferentes barrios, asegura sentirse seguro apenas en unas cuantas calles de la Víctor Emilio Estrada en Urdesa, donde reside.

“No puedo decir que el vecindario me da la bienvenida en todos sus espacios. Lastimosamente hay barreras, tantas, incluso en la zona ya regenerada”. Piedras, escalones, rampas empinadas, inexistentes, además de mobiliar urbano en cada vereda que lo obliga a atascarse o, peor aún, a lanzarse a la mitad de la calle para llegar a su destino.

La semana pasada EXPRESO acompañó a Kronfle a un recorrido de no más de doce cuadras, que partió desde las calles Circunvalación Sur y Todos los Santos hasta Las Monjas, pasando por la Víctor Emilio Estrada; y por las dificultades que encontró -pese a ser la ruta que recorre cada semana para ir a comer-demoró cuatro veces más, casi hora y media, de lo que tarda en circular una persona sin discapacidad.

En Todos los Santos y Cedros, donde queda la iglesia a la que asiste también cada domingo, Nicolás -como es común- no tuvo acceso a la acera porque había decenas de autos aparcados sobre ellas; y en ocho de las doce intersecciones por las que se desplazó, asimismo, no pudo subirse por sí solo porque las rampas eran tan inclinadas que hacerlo implicaba “un completo suicidio”, o porque unos “maravillosos escalones” de 10 centímetros (y más) le impedían acceder a ella, obligándolo a buscar otros caminos.

Por ello nunca sale solo. Siempre lo hace con su esposa, quien en situaciones como estas debe empujarlo con tal fuerza que hasta la ropa se le desacomoda. “En esos trajines he perdido tantas cosas: billeteras, celulares. Por eso es que a veces me da hasta pereza salir. Y es que no hay acceso para nosotros”.

Y no es el único caso. En Guayaquil son incontables las personas que se sienten afectadas por tener que evadir postes, jardineras y tachos de basura instalados en medio de las sendas, que además suelen ser tan estrechas que ni siquiera un niño puede pasar.

Ir por el periódico para Apolonio Dueñas y su suegro es toda una aventura. Es como lanzarse en una búsqueda a campo traviesa. “Agárrese de esa pared”, “mire que el espacio es angosto”, “espere que ahora hay una bajadita”, “despacio, tenemos un obstáculo”.