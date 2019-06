Los vehículos del Estado, en el pico del irrespeto a la inclusión

“No entiendo por qué existe este abuso y falta de respeto, más aún cuando son ellos (los uniformados) quienes deben dar el ejemplo. No es justo”, manifestó Rolando Mora, persona con discapacidad física que habita en la Alborada.

El identificativo oficial, que tiene características únicas que certifican su autenticidad, cuenta con un código QR que permite conocer la información del auto y de la persona con discapacidad.

Así se espera favorecer a este segmento de la población que, según estadísticas del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), en Guayaquil alcanza las 44.000 personas.

“Ojalá con estas medidas haya entonces más control. Y es que en más de una ocasión no he podido parquearme porque quien ocupa ese lugar es alguien que, por broma o desconocimiento, tiene pegado un adhesivo no válido, que simplemente se compra en la calle”, dijo Ramón Robles, usuario con discapacidad.

Datos

Dirección

El usuario debe efectuar el trámite para adquirir el adhesivo en el Registro Civil Municipal, en la av. Juan Tanca Marengo.

Requisitos

Copia de cédula de identidad del solicitante, representante y dueño del auto; dirección domiciliaria, e-mail y teléfono del requirente; copia del carné de discapacidad, matrícula del auto que se habilitará y certificado médico que establezca la discapacidad.