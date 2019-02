Vecinos de Salinas recelan de las aguas estancadas

Malestar y preocupación son las sensaciones con las que viven los habitantes del cantón Salinas al ver que cada vez que llueve intensamente, la calle Segunda (General Enríquez Gallo) y Tercera (Jaime Roldós Aguilera) del balneario se inundan a tal punto que el agua se acumula en ciertos tramos, según denuncian, hasta por más de 24 horas.

El último aguacero registrado, el del pasado 7 de febrero (de 14 horas), como ya publicó EXPRESO, dejó anegados varios barrios de los tres cantones de la provincia de Santa Elena; pero sorprendió sobre todo porque en el malecón de Salinas, el punto turístico más visitado del lugar, una vez más se abrieron las compuertas de las tres alcantarillas pluviales que allí se levantan (sin contar la de Chipipe), para que el líquido acumulado precisamente en las avenidas pueda desfogar al mar.

El hecho, que según explican las mismas autoridades se repite cada vez que llueve y al menos desde hace veinte años, ha dejado en la playa (como evidencia) las huellas de la retroexcavadora, que en uno los puntos tuvo que formar un camino (una especie de cauce) para que el líquido, que salía a borbotones, pueda ser direccionado con facilidad. El hecho de igual manera ha puesto a pensar a locales y turistas, especialmente a los guayaquileños, sobre qué tan segura es el agua en la que se bañan, puesto que denuncian que siempre que se acumula en las vías tiene mal olor.

“Si el agua que suele llegarnos hasta las rodillas y está repleta de basura es la misma que va a parar al mar, entonces está contaminada”, piensa Amanda Zurita, una de las personas afectadas de la calle General Enríquez Gallo, donde al menos siete de sus quince cuadras quedan bajo el agua.

Otros comerciantes, que solicitan a EXPRESO que no se publique su nombre, dan fe de lo dicho por ella. “Cuando hay el desfogue, las aguas suelen ser tan negras y tan sucias, que la playa huele feo, a veces hasta por dos días, y no solo que no se puede trabajar, sino que el turista se va”. Además permanecen insalubres las calles donde el agua está estancada, que corresponden a una vía transitada llena de peatonales que se conectan con hoteles, bares, restaurantes y que a diario es utilizada también para actividades recreativas como pasear, correr e ir en bicicleta.

Les crece moho, como pudo comprobarlo este Diario en su recorrido. Y además, por la cantidad de charcos que quedan con agua, el área se vuelve propensa, como lo explicó Katty Calva, directora provincial de Salud, a convertirse en un criadero de mosquitos, que llama a la proliferación del dengue, zika y chikunguña.

Y aunque para los afectados el origen de la contaminación (como engloban al problema) es claro y tiene lugar en la falta de mantenimiento de las alcantarillas que, a su juicio, es lo que genera el taponamiento y evita que el agua corra, y en el hecho de que las aguas se descarguen en el océano; para Daniel Cisneros, alcalde de Salinas, no ocurre ni lo uno ni lo otro, al menos no del todo.