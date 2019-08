“No he criticado ningún requisito del Municipio para el concurso”

Samuel Reyes Salvador, presidente de la firma Valango, que en vinculación con la empresa Urbaser, conforman el consorcio Urbaseo, que compite con Guayaquil Limpio, empresa conformada por la compañía Hidalgo e Hidalgo y la Promotora Ambiental S.A.B de C.V. (PASA), para el servicio de recolección, barrido y limpieza de las vías publicas de Guayaquil aclara que respeta el proceso licitatorio que lleva adelante el Municipio y que no ha criticado los requisitos.

“EXPRESO dijo que he criticado pero no. He hecho una observación de que, como la población de Guayaquil crece y el volumen de desechos domiciliarios se incrementa, debemos crecer más en vehículos de carga trasera para efectuar la recolección de esos desechos, aunque el Municipio pidió una cantidad de 9 y hemos cumplimos con eso”.

Para el actual proceso licitatorio de recolección de la basura, el Municipio cuenta con un estudio en el que se basó para pedir los requisitos a las empresas postulantes. El estudio señala que las industrias actualmente generan 40% menos desechos de lo que generaban en el año 2016. Para la recolección de esa basura, el Municipio pidió a las empresas competidoras 21 vehículos. El estudio señala además que los desechos domiciliarios se ha incrementado en un 4% y continúa creciendo y para su recolección el cabildo pidió 9 vehículos.

El 2 de agosto, la Comisión Técnica del Municipio de Guayaquil abrió las propuestas de las dos empresas oferentes para el servicio de recolección por los próximos 7 años. Guayaquil Limpio mostró su propuesta por un valor de $419’847.624,31 y Urbaseo por $402’072.439. En los próximos días se conocerá a qué empresa se le adjudicará el contrato.