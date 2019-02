De vacaciones en sus propias ciudadelas

Es prácticamente una tendencia, una afición que ha nacido de los administradores y presidentes de los vecindarios , con el fin no solo de que la comunidad se integre y crezca; sino de que los padres se sientan seguros al saber que sus hijos están a escasos pasos de sus casas .

Desde hace algunos años y cada vez con más frecuencia, las áreas sociales de las ciudadelas , al igual que los jardines y bosques, y por qué no, hasta las calles de los barrios , sirven como refugio de decenas de niños y adolescentes que, una vez terminadas sus clases, se vuelcan a estos espacios para disfrutar de sus vacaciones durante varias horas, entre 6 y 8 semanas.

“Fue allí donde mi mamá se hizo amiga de la que fue hace seis años mi madrina de bodas y fue allí donde conocí también a mi alma gemela, mi hermana, con la que he recorrido parte del mundo, y con la que ahora intento crear una empresa ”, recalca la residente Mónica Moreira, cuya hija de siete años asiste hoy el vacacional, integrado por 150 personas. “Quiero que ella aprenda lo mismo que yo, que aprenda a ser independiente y fuerte...”, recalca.

Ángela Pareja, quien está allí desde el 11 de febrero, va por ese camino. “He logrado trabajar en equipo y conocer sobre las especies que viven aquí en nuestro bosque y eso me agrada tanto o más que compartir con mis nuevos compañeros, mis vecinos, con los que también ensayo obras de teatro en el interior de las montañas, que ahora me importan más que nunca”, explica.

En la ciudadela Puerto Seymour, en vía a la costa, donde por segundo año consecutivo, a través de la Escuela Formativa del Deporte, los chicos asimismo aprenden atletismo, básquet y voley a lo largo de seis semanas; los padres, que valorizan cómo sus hijos están aprendiendo a comunicarse y a cooperar con la comunidad, adicionalmente destacan los beneficios que a ellos les proporciona de forma directa.

Que realicen el vacacional en el área social -como lo hacen también en la ciudadela Entre Ríos y Ciudad Celeste en La Puntilla, y Villa del Rey en la avenida León Febrés Cordero- le ahorra al menos $ 100, piensa Karen Roldán, residente. “No gasto en gasolina, no debo lidiar con el tráfico, y no tengo la desconfianza de que esté en un sitio extraño y rodeado de personas que no conozco”.

Pablo Donoso, miembro del Comité de Entre Ríos, coincide en todos los puntos y apunta a algo adicional. Por años -dice- se ha dicho que en La Puntilla los niños viven en una gran burbuja. “Ahora con esto estamos combatiendo el sedentarismo y estamos ayúdandolos a interactuar y usar su entorno como un lugar de estancia, socialización y juego”.

Están haciendo comunidad, defiende. “Cada vez con más ahínco le apostamos a este factor”.