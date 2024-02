Utilidades de marzo para dejar las deudas en 0

Pronto, muchos ecuatorianos recibirán las utilidades; pero antes de que este dinero esté en nuestras manos, varios ya le hemos destinado su futuro. Un viaje porque nos lo merecemos, una rica cena acompañada o no, o darnos esos gustos de los que tanto nos hemos privado en todo este tiempo.

Las cooperativas, en la mira de los impuestos temporales Leer más

Pero distensión. Ni lo piense. No cometa un error. Sí, como lo ha leído; negada todas esas ilusiones. Aunque sí, se merece ese dinero, no significa que deba derrocharlo así. ¿Entonces qué hacemos con esa plata?

Lo primero que tiene que hacer, ante todo, es valorar el dinero y verlo como “el reflejo cuantitativo de haber alcanzado los objetivos propuestos en un período de trabajo”, dice Marcos Samaniego, ingeniero comercial. Por lo que no debe verlo como “un dinero extra”.

(Le puede interesar leer: Devolución del IVA: ¿Cómo ayuda a la tercera edad?)

Es por esto por lo que Esteban Correa, subgerente comercial de la cooperativa de ahorro y crédito Andalucía, señala que el principal error es utilizarlo en gastos que son innecesarios, como la compra de un televisor, gastar en comidas en restaurantes. La razón es que de esta forma se merma poco a poco el dinero y no se lo aprovecha todo.

Para esto, es menester que analice cuáles son sus prioridades y necesidades, enfatiza Samaniego. Con ello, sabrá que lo mejor es liquidar las deudas.

(Lo invitamos a leer: Hogares para la tercera edad: dónde están servicios y costos)

Se plantea tres grupos para cobrar impuesto a los bancos Leer más

Por lo que la prioridad deberá ser, aconseja Correa, es ponerse al día; pagar al capital y tendrá que pagar menos intereses. De esta forma, su buró crediticio estará sano y gozará de mejor puntuaciones bancarias.

Una vez subsanadas todas sus deudas, lo siguiente es hacer crecer el dinero que quedó. Quizás a estas alturas diga que le quedó poco, pero a partir de $ 500, usted puede invertir a plazo fijo, tanto en los bancos como en las cooperativas. Dependiendo de la dependencia financiera, usted podrá ganar desde el 5 hasta el 9% de intereses al año. Este ahorro, que no va a poder retirar por el tiempo que usted disponga, puede ser desde seis meses a un año.

Correa recomienda que se ahorre por un año y cuando este termine lo renueve; para qué se preguntará, para que este crezca con los intereses que vaya ganando y luego lo utilice como la entrada de un bien o la compra de un activo fijo, o para emprender. Sin embargo, si va a necesitar algo de dinero para un viaje o para darse cuenta de algún tipo de placer, es mejor que retire el dinero que ganó de los intereses, el resto no lo toque, que siga estancado.

Invertir Desde 500 dólares puede invertir a plazo fijo y ganar intereses hasta el 9 % anual. De esta forma su dinero se incrementa para futuras adquisiciones.



(Puede leer también: Asesoría legal y gratuita: ¿Dónde y cómo obtenerla?)

Ahora sí. Si hay un excedente, tiene dos opciones: invertirlo o gastarlo. Samaniego considera que lo mejor es invertirlo. Ahora se preguntará en qué. Por lo que sugiere que el dinero lo ponga en pólizas, o adquiera bienes inmuebles o invierta en la Bolsa de Valores, porque tienen un mayor rendimiento que las inversiones bancarias, dice.

Aunque esto último es muy riesgoso, considera Correa, porque si a la compañía no le va bien, perdería el capital ya su vez no vería los intereses. Pero si invierte en póliza, no arriesgará el capital y desde el inicio puede pactar con la entidad la tasa que ganará. Al final, recibirá el rédito y el capital inicial.

Impuesto predial: ¿Cuál es el proceso para exonerarse? Leer más

(Le puede interesar leer: ¿Que es un bien económico? ¿Y cuales serían afectados por el aumento del IVA?)

Aunque en la cultura ecuatoriana, el ahorro no es un tema prioritario o es muy bajo, esto debería cambiar, coinciden Correa y Samaniego. Por esto, todo el dinero extra que ingrese debe ir directamente al ahorro.

Otro uso que podría tener sus utilidades es pagar todo el año de la educación privada de sus hijos. De esta forma podría solicitar un descuento al plantel y así ahorrarse un dinero que si lo pagara cada mes.

(Lo invitamos a leer: Patrimonio familiar: Estos son los pasos para enajenar un bien)

Otra bonificación: El décimo cuarto sueldo

Los servicios funerarios de prenecesidad: ¿Cuáles son sus ventajas? Leer más

El décimo cuarto sueldo o también llamado bono escolar es otro ingreso que reciben todos los trabajadores en relación de dependencia, antes del inicio de clases, dependiendo del régimen escolar (sierra o costa); pero este dinero -$ 460, un sueldo básico-, en principio tiene un solo fin: ayudar a los gastos escolares.

Pero no hay que depender de este dinero para este rubro, indica Esteban Correa, subgerente comercial de la cooperativa de ahorro y crédito Andalucía, sino que mensualmente invierte entre 20 y 30 dólares en un ahorro programado, pero en una entidad bancaria, sea esta un banco o una cooperativa de ahorro y crédito, según le convenga los intereses, para que en esta época del año ya cuente con el dinero suficiente y no tenga que incurrir en una deuda crediticia. Pero recomienda que esto lo haga seis meses antes o un año antes de las clases.

Ahora, si no tiene hijos ni deudas, sí úselo para darse cuenta de ese gusto que tanto desea: irse de viaje.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!