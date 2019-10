En Urdesa, la Víctor Emilio Estrada duerme a las 21:00

No obstante, a residentes como Álvaro Dávila, en cambio, aún les parece difícil de creer que su sector haya sido víctima de la delincuencia en repetidas ocasiones, al punto de ahuyentar a los mismos dueños de negocios.

“Nunca he creído que Urdesa sea peligrosa porque no me ha pasado nada, veo todo tranquilo. Pero sí me sorprendí, por ejemplo, cuando hace tres meses llegué a una cafetería que me gustaba mucho y a la que siempre iba, situada en Víctor Emilio y Ficus, y estaba cerrada, la habían asaltado. Ya no atiende. Ahora tomo precaución y prefiero quedarme en casa en las noches”, acota.

El coronel Mauricio González, jefe del Distrito Modelo de la Policía, que vela por la seguridad de Urdesa, afirma que tiene reuniones constantes con los residentes y propietarios de locales de ese sector para coordinar estrategias y mantener la seguridad.

Señala, aunque sin precisar cifras, que los delitos en este mes han disminuido porque están trabajando más en los ‘puntos calientes’, con relación a la hora en la que mayormente se estaban dando los delitos.

Otros vecinos, como Joao Delgado, chef de profesión, no creen que la sensación de inseguridad sea el único motivo por el que Urdesa pierde brillo nocturno.

“Para recobrar la vida en las noches en esa avenida, el trabajo no es solo policial: falta más amplitud cultural, como artistas en las aceras tocando instrumentos, galerías, teatros, como hay en otras ciudades, al menos los fines de semana. Sería bueno poder caminar en las noches desde Guayarte hasta la Víctor Emilio, admirando cultura”, sugiere.