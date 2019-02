La ‘Estatal’ prevé dar 16.626 cupos en los dos semestres

La Universidad de Guayaquil eleva en un 33 % la disponibilidad de cupos para los dos periodos de nivelación de este año. En cada semestre tiene previsto entregar 8.313 plazas que suman un total de 16.626 para 2019; es decir, 4.000 más de los que confirió en 2018 cuando brindó alrededor de 12.000 cuotas.

Roberto Passailaigue, presidente de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI) y rector de la alma mater, informó que el incremento de cupos para el curso de nivelación fue definido luego de que una comisión técnica realizara un paneo de la capacidad real instalada en las aulas de cada unidad académica, así como de la pertinencia de las carreras.

La decisión también fue coordinada con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y el Ministerio de Finanzas. Según el rector, ambas entidades se han comprometido a entregar 3’990.240 dólares ($ 240 por estudiante) que se requieren para el curso de nivelación.

Esos recursos serán destinados para el pago de sueldo de docentes, adecuaciones de aulas, reparación de mobiliario, instalación de tecnología; y toda la logística necesaria que demandan los 16.626 cupos.

No obstante, Passailaigue advierte que si no se entrega el dinero acordado, la universidad no podrá abrir las plazas disponibles que está ofreciendo. “Entonces tendremos que hacer un simple cálculo de cuántos alumnos pueden beneficiarse de los procesos de admisiones y nivelaciones con los montos que finalmente entregue el ministerio”, remarca.

El dinero deberá llegar máximo hasta finales de este mes, con el fin de iniciar los trabajos programados, los cuales deberán estar listos para el 7 de mayo, fecha de inicio del periodo de nivelación que durará cuatro meses.

El rector de la ‘Estatal’ señala que la Senescyt se ha comprometido a llevar adelante el primer semestre de actividades académicas de acuerdo con lo planificado por la universidad; mientras que para el segundo ciclo se irán ejecutando planes que lleven a cumplir lo que se ha programado en el año.

El número de plazas que ofrecen las universidades públicas, cada semestre, lo determina la propia institución. Pero la Senescyt se encarga de asignarlas en función de la calificación que los postulantes obtienen en el examen Ser Bachiller y el número de cupos disponibles por carrera.

Para este semestre las carreras que más cupos entregarán son Medicina (400), Ingeniería Industrial (375), Software (327), Administración de Empresas (315), entre otras. Pero también hay carreras que otorgan menos plazas como: Ingeniería Ambiental, Biología y Geología (40 cada una).

Las carreras que ofrece la Universidad de Guayaquil siguen siendo las más demandadas por los bachilleres del país. En el primer semestre del 2018, postularon 52.327 estudiantes (de aproximadamente 300.000 a nivel nacional), cuya oferta fue de 7.734 cupos para nivelación. Esta cantidad solo cubrió el 15 % de la demanda de bachilleres en el país y aproximadamente el 15,2 % de los 50.575 que rindieron la prueba Ser Bachiller en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) y que principalmente optan por este centro de estudios público.

Desde el 28 de febrero hasta el 6 de abril, los bachilleres deberán postularse para ingresar al sistema de educación superior. Tendrán que ingresar a la plataforma serbachiller.ec y escoger desde una hasta un límite de cinco opciones de carreras en orden de prioridad.

Datos

Carreras

La Universidad de Guayaquil cuenta con 45 carreras distribuidas en 18 facultades. Hay tres nuevas que están siendo analizadas por el Consejo de Educación Superior (CES) para su apertura.

Graduaciones

El Ministerio de Educación estima graduar 180.000 bachilleres a finales de este mes, a los cuales se suman los 100.000 alumnos rezagados de años anteriores.