La Universidad de Guayaquil reconoce la excelencia de 1.786 estudiantes

En el coliseo cerrado de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación, este martes 30 de julio se desarrolló la entrega de 1.786 certificados académicos a estudiantes de las 46 carreras que existen en las 17 facultades de la Universidad de Guayaquil.

La entrega simbólica a representantes de las unidades académicas, por obtener los mejores promedios en el ciclo II 2018-2019, estuvo presidida por Roberto Passailaigue Baquerizo, en su calidad de rector y presidente de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI), así como decanos y vicedecanos.

Durante el evento, Evelyn Ferreti Lecaro, estudiante de la Facultad de Comunicación Social, expresó palabras de agradecimiento por el proceso educativo adquirido en las aulas universitarias de la alma máter porteña.

Samantha López, de la facultad de Ciencias Administrativas, fue otra de las estudiantes reconocidas por su excelente promedio. Ella indicó estar satisfecha con lo que está aprendiendo, pues ha servido para ser una persona competitiva en el campo laboral.

“Todavía no me gradúo como profesional; pero ya estoy aportando con mis conocimientos en el ámbito empresarial. Todo lo he aprendido en la Universidad de Guayaquil”, aseguró.

Durante su discurso, el rector de la institución educativa destacó el esfuerzo y empeño que ponen los estudiantes en querer ser mejores cada día y de querer salir adelante con todas las herramientas que sus maestros y la universidad les proporciona.

“Este reconocimiento los estimula para que sigan por el mismo camino”, mencionó.

Entre las facultades que recibieron mayor número de reconocimientos se encuentran: Ciencias Administrativas, 528 certificados; Jurisprudencia, 408 certificados, Comunicación Social, 187; Filosofía, 180; Psicología, 102 y Ciencias Médicas, 96.