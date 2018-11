La Universidad Laica rediseña carreras y analiza crear otras

Basada en un análisis de la demanda social, la Universidad Laica Vicente Rocafuerte (ULVR) de Guayaquil trabaja en el rediseño de sus carreras y analiza la creación de nuevas ofertas académicas que tengan pertinencia en el contexto nacional.

Así lo informó ayer a Diario EXPRESO Aimara Rodríguez, rectora de la institución, a propósito de los 52 años de creación de la universidad, que se celebrará el próximo sábado 10 de noviembre.

“Estamos analizando si las carreras que ofertamos son las más demandadas en el entorno ecuatoriano. En base a ello quizás tengamos que reformular algunas y hacer propuestas de rediseño de otras”, indicó.

Por el momento, la universidad está terminando de graduar (liquidando) a los profesionales de la carrera de Psicología Educativa, para dar paso a la Psicopedagogía en los próximos ciclos académicos.

Además se estudia la posibilidad de implementar la carrera de Psicología General, si los estudios y análisis reflejan que esta pueda ser más solicitada en el entorno social.

Las carreras que tienen mucha demanda, como la de Administración, por ejemplo, será fortalecida. Esta podrá ofertarse en las modalidades semipresencial o a distancia, una vez que se cuente con el análisis respectivo para brindar un servicio de calidad.

Rodríguez espera para el 2019 poder tener las nuevas carreras para presentarlas ante el Consejo de Educación Superior (CES) para su aprobación.

Luego de ser estudiadas en profundidad todas las propuestas por parte del CES, se determinará si las carreras están vigentes o no. En caso de no estarlo, no podrán matricular nuevos estudiantes hasta que se logren actualizar y así ajustarse a la normativa actual.

El rediseño implica no solo una revisión de lo curricular sino también de la estructura que sostiene el contenido. Será necesario también un estudio de mercado para identificar cuáles son los intereses de los nuevos estudiantes y así poder crear nuevas carreras que vayan de la mano con estos.

La docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad, son tres de los aspectos en los que trabajan las autoridades de la universidad, para su fortalecimiento.

La planta docente compuesta por 207 profesores a tiempo completo, recibe capacitación constante. El 90 % cuenta con títulos de cuarto nivel (maestrías) y el 10 % restante tiene títulos PhD (doctorados).

Además se está desarrollando el potencial de los docentes en el área de la investigación, a través de las publicaciones de sus trabajos en revistas de impacto; mientras que los estudiantes de las unidades académicas que conforman las cuatro facultades han desarrollado proyectos de vinculación beneficiando a más de 17.000 personas en el periodo 2017-2018.

El mejoramiento de la infraestructura es otra de las acciones en marcha, con miras a captar más estudiantes.

52 años de vida institucional

Un pregón por su aniversario

Directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, participaron ayer del pregón cívico, con el que dieron inicio a las actividades programadas por los 52 años de creación de este centro de estudios superior.

Personal de las facultades de Administración; Ciencias Sociales y Derecho; Ingeniería, Industria y Construcción; y Educación, desfilaron con atuendos que caracterizaban las áreas en las que se desenvuelven.

Todos se concentraron en el coliseo para participar del evento.

La universidad fue creada el 10 de noviembre de 1966 para brindar educación a la clase trabajadora. Su fundador fue el Dr. Alfonso Leonidas Aguilar Ruilova.

Ofertan 14 carreras: Comercio Exterior, Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresas, Mercadotecnia, Periodismo, Derecho, Economía y Publicidad, Ingeniería Civil, Arquitectura, Psicopedagogía, Educación Inicial, Pedagogía en Ciencias Experimentales Matemáticas y Físicas, y Pedagogía de la Lengua y Literatura.

Actividades

Martes 6

A las 10:00 se efectuará la conferencia sobre ética profesional en redes sociales, con Juan Pablo Meneses Gómez y del periodista deportivo José Alberto Molestina.

Miércoles 7

A las 10:00 se desarrollará el campeonato relámpago de indorfútbol femenino; y a las 20:00, el show artístico musical.

Jueves 8

Campeonato relámpago de indorfútbol masculino (10:00) y elección de la reina de la ULVR (19:30).

Viernes 9

Sesión solemne por el aniversario (19:30).