Nuevo calendario disponible para internado rotativo

La Universidad de Guayaquil acató los dos fallos judiciales que resuelven la situación de cerca de 200 estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, quienes piden ser incluidos en el internado rotativo obligatorio.

Como incumplieron los requisitos académicos, los alumnos no fueron inscritos junto a sus compañeros de promoción para el internado rotativo, que comenzó el 1 de septiembre pasado.

Los fallos judiciales dispusieron que la universidad “en el término máximo de 15 días, contados desde el 30 de agosto del 2019, fecha que se dictó la sentencia oral, apruebe un calendario académico extraordinario para lograr que se recepten los exámenes de las materias que han culminado y estaban rezagadas; inmediatamente, acreditar las calificaciones en el sistema respectivo, realizar la matriculación, y luego de ser declarados aptos, efectuar el sorteo de plazas del internado rotativo ciclo II 2019-2020, siguiendo los procedimientos administrativos que sean necesarios para lograr que los estudiantes logren ser incluidos en los establecimientos de Salud”.

De acuerdo con el nuevo calendario, el 16 de septiembre se elaborará el listado definitivo de estudiantes aptos para matriculación al internado; el 17, será el último día de entrega de notas en secretaría; y el 18, matriculación para el internado.

La universidad ya emitió un primer listado de estudiantes aptos, que será completado dentro de los plazos establecidos.

“Corresponderá al Ministerio de Salud resolver, conforme a la normativa aplicable, sobre el otorgamiento de las plazas, en los hospitales públicos, dispensarios y centros de salud que considere conveniente, una vez emitido el listado correspondiente”, señala un comunicado emitido por el centro de educación superior.

El miércoles pasado, un grupo de estudiantes de las carreras de Medicina, Enfermería, Obstetricia y Nutrición, de la Universidad de Guayaquil, realizó un plantón en los exteriores del edificio donde funciona el rectorado, para exigir el sorteo de los cupos.

Este grupo de estudiantes no fue considerado para el sorteo pasado, debido a que hasta ese momento no habían cumplido la malla curricular, porque tenían asignatura que no habían aprobado.