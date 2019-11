La Universidad de Guayaquil recibirá a evaluadores

Un equipo de evaluadores del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces) visitará, el jueves 14 y viernes 15 de noviembre, la Universidad de Guayaquil, para realizar la verificación técnica como parte de la evaluación externa con fines de acreditación.

La visita de verificación técnica tiene el propósito de recoger información mediante la observación directa en las instituciones de educación superior, para levantar un informe sobre estándares referidos con bibliotecas, infraestructura, gestión interna de la calidad, bienestar universitario y estudiantil, uso social del conocimiento e internacionalización.

El personal del equipo técnico del Caces registrará la información en fichas de formato impreso durante la visita y, posteriormente, subirán los registros en la plataforma informática habilitada para la evaluación externa.

Hay mucha expectativa frente a esta evaluación, entre directivos, docentes y estudiantes de la Universidad de Guayaquil, que desde octubre del 2018 está intervenida por segunda ocasión. La primera fue en el 2013, poco después de que cayera de la categoría B a la D, la más baja del sistema de evaluación de ese entonces. Casi al cierre de ese proceso, se anunció su retorno a la categoría B.

Monserrat Bustamante, miembro de la Comisión de Intervención para el Fortalecimiento Institucional (CIFI) y vicerrectora académica, indicó que la entidad está lista para recibir al Caces, dentro de sus limitadas condiciones. “Nos vamos a presentar con la misma infraestructura y ciertos adicionales que se han podido hacer este año. Creemos que si la universidad acreditó en el 2016, de allí para acá no deberíamos tener una gran distancia en cuando a infraestructura. No hemos podido realizar mejoras porque no hemos tenido los recursos. No obstante, se han podido inaugurar obras que estaban paralizadas y que fueron viabilizadas por la CIFI”, señaló.