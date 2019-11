La Universidad de Guayaquil recibió a más 7.000 jóvenes en nivelación

Un total de 7.796 jóvenes, que obtuvieron un cupo para estudiar en la Universidad de Guayaquil, iniciaron este martes 5 de noviembre de 2019 el curso de nivelación correspondiente al segundo ciclo del período lectivo 2019-2020. El centro de estudios ofrece 48 carreras distribuidas en sus 17 facultades.

El presidente de la Comisión Interventora para el Fortalecimiento Institucional (CIFI) y rector de la Universidad de Guayaquil, Roberto Passailaigue, inauguró el curso de nivelación, en el auditorio de la Facultad de Arquitectura. Allí asistieron decanos de varias facultades y los aspirantes a seguir una carrera.

El curso, que culminará en marzo del próximo año, está a cargo de 192 docentes y se lo imparte en 211 paralelos de diferentes unidades académicas de este centro de estudios, informó Passailaigue.

Quienes aprueben el curso podrán matricularse al primer año de la carrera escogida. La nivelación se aprueba con 14 sobre 20 puntos y con el 80 % de asistencia. Los chicos deben completar 16 semanas de formación.

En las aulas de la carrera de Medicina estaba Andrea Buenaño, de 21 años, oriunda de Riobamba, quien luego de varios intentos logró un cupo para seguir la carrera de sus sueños. Ella se graduó hace dos años y durante ese tiempo ha realizado cuatro exámenes Ser Bachiller y ha postulado más de 10 veces.

“Finalmente conseguí un cupo en la Universidad de Guayaquil y por ello me he trasladado a vivir aquí. Estoy viviendo en una residencia universitaria”, dijo contenta.

No obstante, en otras facultades habían chicos no tan contentos porque aseguraron que estudiarán una carrera que no es de su preferencia.

Este es el caso de Raúl Muñoz, quien deseaba estudiar Arquitectura, pero le salió un cupo para Ingeniería Civil. “Decidí aceptarlo porque ya llevo tres años sin estudiar y ahora que obtuve esa plaza no quise desaprovecharla”, explicó.

En la nivelación, todos los alumnos, independientemente de la carrera, reciben tres asignaturas: Matemática, Comunicación y Lenguaje, donde se ha determinado que hay mayor desnivel en la secundaria.

Aparte reciben una materia de conocimiento relacionada a la carrera. Por ejemplo, los de Ingeniería Química también recibirán Química; los de Ingeniería Civil, Física, etc.

Los contenidos de las materias son aquellos que vieron en el colegio y no los que deberán recibir en la universidad. Los nuevos contenidos serán enseñados cuando ingresen al primer año de la carrera.