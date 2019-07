Un tramo de la avenida del Bombero permanecerá cerrada por seis horas en la madrugada

Por el montaje de las vigas del paso peatonal elevado que se construye frente al centro comercial Riocentro Los Ceibos, la Autoridad de Tránsito Municipal cerrará la vía desde la noche del 18 de julio, por seis horas.

Según se dio a conocer a la comunidad, el tramo de la avenida del Bombero (sentido Este- Oeste, hacia la vía a la costa) permanecerá cerrado hasta el próximo 23 de julio, desde las 23:00 hasta las 05:00.

Los otros montajes previstos se realizarán el 30 de julio y el 17 de agosto, siempre en el mismo horario.

Los trabajos que se efectuarán, además del montaje, comprenden la soldadura de los elementos que conforman la estructura, lo que amerita el cierre parcial de uno o dos carriles de servicio de la arteria. Mientras duren los trabajos, la ATM mantendrá camionetas con agentes civiles para orientar y controlar a los conductores.

Para algunos habitantes del sector, si bien los trabajos son “un tanto tediosos”, como lo explica Juan Carlos Paredes, son necesarios. “Yo vivo en vía a la costa y precisamente a las 23:00 salgo del trabajo. Para llegar a casa no me quedará de otra que ir por la Perimetral. No me gusta, pero toca. En Los Ceibos ese puente es necesario”, señaló

Como él piensa Agustina Vanoni, quien vive en Ceibos Norte. “Así me tenga que dar la vuelta entera a la ciudad para ver levantado el paso, lo haría sin reprochar. Por mi trabajo, a diario tengo que cruzar esa avenida y por largos meses me ha tocado sortearme la vida o pedir a la gente que detenga su auto para que me ceda el paso. La mayoría no lo hace. Estoy tan cansada de eso”, señaló.

La estructura se levanta a unos 20 metros del paso peatonal elevado que resultó afectado el 8 de agosto de 2018, luego de que una plataforma que trasladara una retroescavadora se impactara contra él.