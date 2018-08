27 horas de atasco al año

Un promedio de 27 horas perdidas en atasco pasaron los conductores en los días laborables de 2017, durante los tiempos picos que se registran en Guayaquil.

La urbe es la segunda con más tráfico de Ecuador, después de Quito, y la número 91 entre 200 ciudades principales, de un total de 1.360 analizadas a nivel mundial. Su posición baja al 254 cuando se la compara con el total estudiado.

Las cifras se detallan en el último informe de la consultora internacional Inrix, que cada año analiza los niveles de congestión de más de 1.000 ciudades de todo el mundo, con la finalidad de ayudar a medir el progreso en la mejora de la movilidad urbana y rastrear el impacto del gasto en iniciativas de ciudades inteligentes.

En el documento se desmenuza en porcentaje parte de la problemática de tráfico porteña, cuyas molestias ciudadanas han sido evidenciadas en varios reportajes publicados durante el mismo año en EXPRESO.

Por ejemplo, una de las cifras más relevantes es el 26 % correspondiente al tiempo de conducción que cada ciudadano pasa en congestión, en promedio, durante las horas pico en las vías que están dentro de la ciudad. Es decir, si entre las 06:30 y 09:00 (tiempo pico según datos de la Autoridad de Tránsito Municipal) se conduce cuarenta y cinco minutos, el 26 % de ese tiempo, el guayaquileño lo pasa parado en uno o varios atascos.

Si se saca una media del atasco que se registra al mediodía, en las mismas calles, esa cifra baja al 19 % y se reduce aún más (12 %) cuando solo se mide el tráfico en la noche.

Para el urbanista Felipe Huerta, el tamaño de la ciudad, la cantidad de población y el número de vehículos que circulan por Guayaquil (alrededor de 430.000) no justifican que exista congestión.

“El problema radica en que solamente en los últimos 20 años se han efectuado obras de mejoramiento planificadas y de introducción de un sistema de transporte rápido como es la Metrovía. Pero eso (la mejora) tiene sus obstáculos con la trama urbana de la ciudad. Cada 80 metros hay un cruce, lo que complica la circulación”, precisa el experto.

En el análisis que hace Inrix se determina que entre 2016 y 2017 Guayaquil disminuyó un promedio de 6 horas anuales en congestionamiento, lo que para Fernando Navas, director de Planificación de la ATM, es una señal de que la tecnología implementada hasta el momento va dando resultados.

“Cuando asumimos el control del tránsito, hace tres años, la mitad del sistema semafórico de la ciudad estaba caduco. Así que tuvimos que integrar todo el sistema en un gran centro de control. Hemos hecho reformas geométricas, obras civiles para descongestionar una intersección”.

Sin embargo, considera que los cambios podrían verse afectados si no hay predisposición de la ciudadanía. “Si no hay una ayuda del conductor y del peatón, es lo mismo que nada. La tecnología nos agiliza el control de tránsito, pero no sustituye a la educación de los usuarios”. Como ejemplo, Navas indica que si un bus se queda parado en una intersección de la avenida Quito o Machala, toma 30 o 40 minutos retomar la circulación normal.

César Arias, experto en movilidad urbana, menciona que en el futuro los guayaquileños tendrán mayor dificultad para sus desplazamientos, por lo que las autoridades deben apuntar a la priorización del uso del transporte público y a la creación de centros con vivienda cercana.

“Se ha calculado que el costo de la congestión en América Latina es alrededor del 3 % del PIB, según Cepal. Por eso hay que seguir trabajando en transporte público y sobre todo mejorar el nivel de servicio hasta donde la gente pueda pagar”.

De la mano de esa medida, a decir de Huerta, debe llegar la socialización del buen uso del automóvil y de transportes alternativos. “Los guayaquileños deben poder caminar hacia sus destinos o usar bicicleta”.

Datos

Metodología

Inrix ha definido a las horas pico de 06:00- 09:00 y de 16:00- 19:00. Sin embargo, a partir del 2016 se definen en función de los hábitos de conducción reales en cada ciudad. En Guayaquil son entre 06:00 y 09:00 y entre 17:00 y 20:00, según la ATM.

Congestión

Para equilibrar varios aspectos del viaje hacia y dentro de un área urbana, Inrix calcula las tasas de congestión para siete periodos principales y patrones de viaje. Entre los que están períodos pico en las autopistas dentro y fuera de la ciudad y viaje de día en una ciudad.

Periodo

Para sacar el número promedio de horas de congestión durante las horas punta para cada ciudad se miden los 240 días hábiles. Los atascos registrados los fines de semana tienen un porcentaje distinto al general.