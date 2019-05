El bacheo de la pista cancela hoy 10 vuelos y reprograma 20

El mantenimiento de la carpeta asfáltica de la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo obliga hoy a suspender todos los vuelos desde las 09:00 hasta las 15:00.

Tagsa, concesionaria de la terminal aérea, aclaró que las seis horas de trabajo que se ejecutarán no están relacionadas con la intervención integral de la pista programada para los fines de semana de septiembre próximo, sino que son “correctivos” por las afectaciones que deja la estación lluviosa.

Las labores motivaron la cancelación de 5 vuelos de arribo: 4 procedentes de Quito y uno de Panamá. También se reprogramaron 3 internacionales (2 desde Panamá y uno de Lima); 3 desde Quito; 3 desde Baltra y 3 desde San Cristóbal.

De salida, se cancelaron 5: Panamá, Baltra (2) y San Cristóbal (2). Y se reprogramaron 5 destinos internacionales: Nueva York, Bogotá (2), Santiago de Chile y Panamá.

También se incluyen los desplazamientos nacionales que tenían como destino San Cristóbal, Quito (4) y Catamayo.

Mediante un comunicado, Latam anunció a sus pasajeros con vuelos previstos entre Guayaquil y Galápagos, que tendrán como opción el viajar desde/hacia Quito.

Mientras Avianca suspendió el vuelo desde Quito a Guayaquil, programado para las 06:30; y viceversa, de las 08:06.

También adelantó entre 45 minutos y 3 horas los desplazamientos Quito-Guayaquil (2), Guayaquil-San Cristóbal y San Cristóbal-Guayaquil.

La compañía aérea también retrasó con un periodo máximo de dos horas los trayectos: Baltra-Guayaquil, Guayaquil-Quito, Lima-Guayaquil.

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) indicó que mantuvo una reunión con los delegados de las aerolíneas para determinar las medidas de gestión de flujo de salida y arribo de las aeronaves por el cierre de las operaciones.

Pero hay afectaciones. El guayaquileño Fernando Calderón no logró ayer conseguir un boleto con destino a Quito para cumplir con actividades personales. “Me acabo de enterar de la suspensión de operaciones del aeropuerto. Tenía una reunión al mediodía, a la que seguro no llegaba a tiempo”, dijo.

Por un trámite legal, el cubano Carlos Miguel Molina logró un cupo rumbo a La Habana para las 05:00 de hoy con escala en San Salvador y no Panamá, como esperaba. “Pero las cosas pasan por algo”, manifestó, pues si decidía por el vuelo anhelado “seguro me tocaba permanecer más tiempo en el aeropuerto y no llegaba a cumplir con mis actividades”.

Irma Zúñiga también estaba interesada por un boleto con destino a la capital y no lo obtuvo. “Así como cuando se multa al pasajero por postergar el vuelo, también debería compensarse al usuario cuando la responsabilidad es de la aerolínea o del aeropuerto”, opinó.

Para los usuarios, Tagsa informa en su página web (www.tagsa.aero) sobre las actividades y los vuelos. También atiende consultas en línea o a través del teléfono 216-9000.

Expectativa

Un examen previo a la gran labor

A la reunión convocada por la Dirección de Aviación Civil también asistieron delegados de la torre de control, con miras a coordinar el reinicio de los arribo y salidas de las aeronaves. De esa manera se busca evitar una eventual saturación. El encuentro también es la antesala del mantenimiento integral de la pista, programada en septiembre.

Nicolás Romero, gerente general de la Fundación Aeroportuaria de Guayaquil, ratificó la importancia de los trabajos.