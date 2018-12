A Jacinto Guilindro nunca se le pasó por la cabeza dejar la Policía. Ni siquiera cuando sintió su uniforme empapado en su propia sangre. Una bala le atravesó el pecho y, con la imagen de sus hijos taladrándole la cabeza, veía cómo el charco rojo se agrandaba sobre la vereda de las calles 5 de Junio y Rocafuerte, en Milagro.

Allí cayó. Allí perdió la movilidad de su brazo derecho y allí se convirtió en uno de los cientos de agentes en servicio activo con alguna discapacidad.

Tenía 42 años y aquella mañana le avisaron que la banda de Rigoberto Castro, alias Patucho Rigoberto, había robado un vehículo que fue visto por la zona que él patrullaba. Era cierto.

En cuanto se acercó al automotor y, tras preguntarle a los tres sospechosos sobre su procedencia, sintió el frío cañón de un revólver restregándole la sien. “Me zafé, hubo una lucha cuerpo a cuerpo e hice roles, pero a lo que me iba a levantar, llegó otro por la espalda y me disparó”, recuerda Jacinto, que ahora tiene 61 años y no tiene movilidad en su brazo derecho por el balazo.

Meses después volvió a su puesto de patrullaje, donde la muerte llegó a tentarlo una vez más. Un accidente de tránsito lo sorprendió mientras hacía sus rondas y no volvió a caminar bien. Pero no fue sino la diabetes que padece la que le arrebató su pierna derecha.

“No me arrepiento porque es la carrera que escogí”, pronuncia con orgullo el policía retirado, quien acudió el martes al Hospital de la Policía a retirar una silla de ruedas donada por la Junta de Beneficencia.

El cabo primero Ronald García, quien gestionó la entrega, lo escucha en silencio y asiente sonriente con esa última frase. Él mismo vivió una situación similar.

Ronald es secretario de la Unidad de Atención al Personal Policial con Discapacidad, una de las dos oficinas operativas a nivel nacional que atiende a los agentes que han quedado lesionados en servicio. La otra está en Quito.