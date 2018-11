Jeison vence barreras para gestar un cambio

Las respiraciones se acortan y las emociones se ponen a piel del corazón en un salón de conferencias de Guayaquil cuando Jeison Aristizábal ingresa y con dificultad para coordinar las palabras pregunta a la audiencia: ¿qué te hace falta para ser feliz? E invita a disfrutar de lo que se tiene y no sufrir por lo que falta. Más bien anima a tener sueños y trabajar para cristalizarlos.

Jeison es colombiano, padece de parálisis cerebral desde hace 35 años, pero su condición, lejos de ser una barrera, lo impulsó a cambiar las vidas de niños y jóvenes con discapacidad en Colombia. Jeison ayuda a diario a más de 500 infantes con discapacidad, les entrega medicina, comida, educación y terapias. Desde el 2000 lidera la fundación Asociación de Discapacitados del Valle (Asodisvalle) en el vecino país cafetero y ahora su meta es extender la ayuda en América Latina.

Empezó consiguiendo una silla de ruedas, luego en el garaje de su casa puso una colchoneta y pelota y con la ayuda de una estudiante de terapia física abrió el espacio para hacer ejercicios para personas con discapacidad. En el camino ha recibido apoyo de varias entidades y ahora cuenta con siete amplios locales para terapia.

Tiene tenacidad y persistencia para llegar a las metas, una lección de vida que se la dio su madre cuando decidió que asistiera a una escuela donde él sería la única persona con discapacidad. Hace 30 años no se hablaba de espacio inclusivos, por lo tanto tuvo que vencer las burlas del resto de estudiantes. Solían preguntarle si estaba borracho y por eso hablaba y caminaba así. La primera vez que escuchó eso se desanimó y no quiso regresar a la escuela. Pero su mamá le dijo que debía enfrentar la situación y saltar la barrera con inteligencia. Y allí aprendió a no escapar a los problemas, sino enfrentarlos con valentía y buscando siempre la solución.

Reconoce a su madre como la persona que siempre lo impulsó a luchar por sus sueños. Cuando él tenía un año y medio de edad, el neurólogo que dio el diagnóstico de que tenía parálisis cerebral, le dijo a su madre que no serviría para nada.

Esas palabras, lejos de desanimar a la señora, marcaron la meta para estimular a Jeison. Así llegó a ser un comunicador social, está por graduarse de abogado y se encuentra al frente de una fundación donde ayuda a cientos de personas.

Por su trabajo social fue nombrado Héroe CNN en el 2016. También se dedica a dar conferencias de motivación.

La empresa que lo trajo, Estrategias & Mercado, lo hizo para celebrar de una forma diferente sus 15 años de estar en el mercado ecuatoriano. Su gerente general, Lola Tovar, dice a Diario EXPRESO que es necesario inspirarse en héroes muchas veces en la vida, para sobrepasar situaciones difíciles y así asegurar que todo lo que se sueña se puede lograr.

Además, para que otras madres se inspiren en el ejemplo de Jeison y animen a sus hijos a estudiar una carrera, indiferentemente de su situación de vida, agrega Tovar.

En las conferencias que da Jeison estimula a disfrutar de las cosas pequeñas, como estar agradecidos con la vida y con Dios, tan solo por tener un día más de existencia para trabajar para alcanzar los sueños.

Su lema es que para ser feliz hay que aprender a dar, a ayudar al vecino, a la familia, a la comunidad. Pero sobre todo, aprender a ser agradecido por lo que se tiene.

La frase “No puedo” está fuera de su mente. Sin pronóstico a favor aprendió a andar en bicicleta e incluso a conducir un carro, porque caminar 500 metros lo agota por su discapacidad.

Si el mundo agradece el trabajo que hizo el científico Stephen Hawking, no es menor la obra de Jeison. Es verdad que no tienen oficios similares, pero sí han vencido situaciones parecidas y con ello iluminan a la humanidad.