El taponamiento del río Daule ya genera efectos

Carmen Yance mira al río Daule, preocupada. El caudal le genera inseguridad. Tanto ella como sus vecinos de Mucho Lote 2 han visto cómo antisociales han huido por los bancos de arena que se acumulan en el agua. Y ese mismo afluente, cuando hay marea alta, socava las riveras frente a su casa.

La sedimentación por la falta de dragado en el río es el problema, apunta y coincide con Pablo Donoso, residente de la urbanización Entre Ríos y de la directiva de la Federación de Organizaciones Sociales de La Puntilla (Foslap).

La inseguridad se suma a la lista de problemas que podrían agravarse si esta intervención continúa posponiéndose. El más grave: las inundaciones. “Cuando hay aguaje, sube la marea y, si las tubería de agua lluvias están al mismo nivel del río, puede entrar a las calles. Eso, en época de verano, ahora imagínese cuando hay lluvias y aguaje a la vez”, alerta Donoso.

Sin embargo, y al igual que a residentes de La Puntilla, la inseguridad es el tema que más les alerta. Como ya expuso EXPRESO en ediciones pasadas, los delincuentes usan el río para ingresar a los domicilios. “Desde Entre Ríos hacia el sur hay unos 50 metros de playa. Ese tramo, desde el punto de vista de seguridad, se ha convertido en un punto vulnerable, de libre acceso”, alerta.

El punto crítico, señala Pablo Suárez, hidrógrafo y quien fue parte del Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador (Inocar) está en el islote El Palmar, formado por estos sedimentos y que continúa acumulándolos.

Si no se realiza el dragado, esta disminución del paso del agua en los alrededores de El Palmar formará un represamiento. “Esto hará que el tirante de agua se dé hacia arriba, crezca. Y si coincide (la marea alta) con una tormenta, el nivel de agua va a demorar en bajar y no se drenará de la ciudad”, explicó y adelanta que las inundaciones, tanto en Guayaquil como en Samborondón, continuarán. Este taponamiento, indica, podría poner en peligro las riveras frente al islote, si no se actúa con rapidez.

“Llegará un momento en que el islote se unirá con La Puntilla o con la zona del aeropuerto, el agua no podrá fluir libremente y saldrá por las ciudadelas”, analiza Jacinto Rivero, ingeniero civil y quien formó parte de la desaparecida Comisión de Estudios para el Desarrollo de la cuenca del Río Guayas (Cedege).

Eso, a largo plazo; pero desde ya adelanta que en los siguientes inviernos la situación irá empeorando paulatinamente. “Guayaquil tendrá problemas de inundación más serios”.

Esto lo conocen a la perfección Eduardo Moreno y su esposa Blanca Díaz, quienes llegaron a vivir a Sauces 6 hace 30 años. Ellos ya están resignados. Saben que cada invierno las ventas de su local de cárnicos baja porque la calle principal del sector, la Gabriel Roldós Garcés, se convierte en un río.

“No solo es la incomodidad de que esto esté lleno de agua, sino que los negocios de acá bajan las ventas. Algunos han tenido más pérdidas porque se dañan sus productos y su infraestructura”, comentó el hombre, oriundo de Los Ríos.

Incluso, aclara su vecino Manuel Restrepo, cuando hay marea alta, no hace falta que llegue la temporada invernal para que el agua anegue la zona. Dice que esto disminuyó cuando construyeron un ducto cajón, pero no erradicó el problema.

Gilberto Martínez, ingeniero civil y docente de la facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de la Universidad Católica, explica que los colectores de drenaje de aguas lluvias pierden eficiencia porque su salida final al río Guayas se encuentra obstruida con sedimentos.

“Actualmente cuando llueve y las zonas bajas de la ciudad se inundan, se producen pérdidas sociales y económicas muy altas en la comunidad, que incluyen la paralización de sus actividades”, precisó.

En La Puntilla, Mucho Lote 2 y Sauces 6 saben que el dragado es la solución que han esperado desde hace años, pero luego de tanto tiempo, lo ven lejano y ruegan porque la situación no empeore.

Los expertos