Las frágiles tapas de la regeneración urbana

No es un hecho aislado. A lo largo de esta arteria, cerca de una decena de estas tapas lucen destartaladas y flojas. Lo mismo sucede en otras calles regeneradas como Aguirre y Luis Urdaneta, en el centro de la urbe. En esas vías, pese al continuo arreglo, el daño persiste, aseguran conductores y comerciantes aledaños a las calles, a la vez que argumentan que la calidad de las tapas es deficiente.

Por su parte Wilfrido Matamoros, gerente de la Fundación Siglo XXI, encargada de la regeneración urbana de Guayaquil, reconoce que se han presentado desperfectos en la colocación de las tapas, pero asegura que se están corrigiendo.

“Hubo problemas en la parte de la caja de hormigón, parece que no la pusieron bien. Además la tapa tenía un ángulo que no era el adecuado. Así que se detectó esto y se obligó a la contratista quiteña (Metalcast S. A.) que resuelva. Ahora ya están cambiando las tapas. Si no, teníamos que proceder a multarlos”, indica.

Matamoros también sostiene que los daños han sido reiterativos en el sector debido a que solamente con el uso fue posible verificar los distintos problemas de la construcción. “No existen daños en otras zonas regeneradas de la ciudad”, solo en las calles Aguirre y Luis Urdaneta, dice.

Sin embargo, vías principales como la Francisco de Orellana tienen afectaciones similares. Por ello, Solano desconfía de que no sea un tema generalizado. “El Municipio debe recorrer los sitios regenerados, de forma ordenada, y que arregle definitivamente estas tapas. Que no se pongan parches”, pide.

“Yo creo que no están usando materiales de (buena) calidad. Parece que el peso de los carros las han ido deformando. De verdad, esto es un peligro, hasta para un transeúnte. La autoridad competente debe hacerse cargo”, apunta Vilma Villalba, clienta de un negocio de la avenida Orellana.

Ramón Valencia, propietario de un local en Aguirre y Machala, quien ha contado al menos cinco tapas dañadas en su cuadra, coincide con Palma y suma como problema la bulla que generan las tapas flojas con el paso de los vehículos.

Según constató EXPRESO, a lo largo de la Francisco de Orellana ya empezaron los trabajos de reposición de tapas. EOS