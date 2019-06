María Fernanda Mejía: “Hay que perderle el miedo a la muerte”

¿Por qué elegir este trabajo? Para María Fernanda todo comenzó con una experiencia personal. Ella fue la encargada de cuidar y, posteriormente, arreglar el cuerpo sin vida de una tía de su esposo, experiencia que la marcó y despertó en ella un sentimiento que la hizo querer ayudar a otras personas.

“Mi trabajo es una ayuda y para mí es muy hermoso trabajar en esto. Trabajo con mucho respeto y pasión. Me siento bien y me siento en paz pudiendo trabajar en esa persona para que la recuerden bien”, dice sin perder el tono de su voz.

Ese es su objetivo al preparar a cada difunto para su sepelio. Con maquillaje busca borrar las huellas de dolor que las distintas enfermedades dejan a su paso. Realizar reconstrucciones pequeñas, camuflar heridas y pegar párpados son algunas técnicas que utiliza para conseguir su cometido.

“La mayoría de las personas piensan que se trata solo de maquillar. Y no. Hay que tener una preparación porque, aunque se trate de una persona fallecida, sigue siendo un ser humano. Hay que trabajar con mucho respeto”, dice sobre las opiniones que ha recibido sobre su oficio.

También cuenta que siempre recibe una reacción diferente. Quienes la escuchan “se asustan o se admiran”. “Especialmente porque soy mujer porque tienen el mito de que las mujeres somos débiles, miedosas, pero yo nunca tuve miedo ni asco...”. Pero lejos de molestarla, algunos comentarios incluso le resultan graciosos: “Me preguntan si no me molestan, si no me cogen los muertos, y la verdad en todos los años que llevo trabajando no ha pasado”.

Para ella, todo se reduce en trabajar con pasión, respeto y perder el miedo y también el asco ya que, según cuenta, no todos los cuerpos llegan en las mejores condiciones. “Hay que perder eso, sobre todo hay que perder el miedo a la muerte que es lo que la mayoría de las personas es lo que tiene”, acota.