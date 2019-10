La suspensión de festejos deja pérdidas en todos los sectores

Ya no tiene el entusiasmo de hace dos semanas cuando empezó a confeccionar 15 docenas de vestuarios celestes y blancos para los desfiles y pregones, que pensaba vender antes del 9 de octubre. La mirada cabizbaja y triste de Mauricio Rosemberg revela que sus expectativas no han sido satisfechas.

Él es vendedor de uno de los tantos locales ubicados entre las calles Seis de Marzo, Lorenzo de Garaycoa, 10 de Agosto y Sucre, en el centro de la ciudad, que durante los primeros días de octubre reciben a cientos de padres que buscan algún traje típico que lucen los estudiantes en las actividades que desarrollan las entidades educativas para rendir homenaje a Guayaquil.

“El paro de los transportistas, la suspensión de clases y de todas las actividades programadas por las fiestas octubrinas dañaron el negocio y lo programado”, lamenta Rosemberg, de 45 años, al mostrar la mercadería, casi intacta, en la que invirtió cerca de $ 4.000 y de cuya venta pensaba obtener cerca de $ 2.000 en ganancias.

El comerciante no solo vende atuendos guayaquileños, también expende banderines celeste y blanco, sombreros, guayaberas, cintas de Criolla Bonita y Estrellita de Octubre; así como trajes de otras regiones del país que se utilizan para celebrar el Día de la Interculturalidad, antes llamado Día de la Raza.

“Desde el jueves hasta hoy (ayer) solo he vendido dos vestidos. En esta misma época, en años anteriores, he ofertado el 90 % de la mercadería”, indica el comerciante, quien tuvo que prescindir de un ayudante al que había contratado por horas para que supervise las ventas, que finalmente no se han dado.

La suspensión de la agenda con que Guayaquil iba a celebrar un año más de independencia no solo afecta a este grupo. Pérdidas similares están afrontando, por ejemplo, los propietarios de los circos que llegaron a finales de septiembre para ofrecer su espectáculo en estos días.