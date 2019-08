Seis buses son retenidos en un operativo de la ATM

Veinte y tres citaciones por no cumplir las normas técnicas y no utilizar el cinturón de seguridad fueron emitidas por los agentes de tránsito este jueves 8 de agosto, durante el operativo realizado por la Autoridad de Tránsito Municipal. Además retuvieron seis buses urbanos y tres vehículos livianos, por circular con las llantas lisas, tener la matrícula vencida y no haber pasado aún la revisión técnica.

El operativo se desarrolló en la avenida Barcelona, cerca del estadio Monumental, para verificar el cumplimiento de la Ley de Tránsito, normas técnicas, documentación vigente y que el carro porte las placas, previo al feriado del 10 de Agosto, que inicia este viernes 9.

Durante la jornada, equipo técnico efectuó las mediciones mecatrónicas de los autos y la transportación pública, mientras que los agentes de tránsito revisaban la documentación y el estado del automotor.

“Estos controles lo hacemos diariamente en varios sectores de Guayaquil, para controlar que los vehículos cumplan con las normas de tránsito. Lo que exigimos en Guayaquil es que estén en buenas condiciones”, resaltó Luis Lalama, director de Control de Tránsito ATM.

Para Eulises Camargo, uno de los conductores, cuyo vehículo fue revisado, este tipo de operativos deben realizarse de forma permanente y no solo durante la época de feriado.

“Es vital que se verifique que no estamos circulando con las llantas lisas. No es la multa lo que debería preocuparnos, sino el hecho de que con ellas podríamos matarnos”, manifestó.

Elena Merizalde, habitante de la ciudadela Los Ceibos, coincidió con él. “En la ciudad hay buses emitiendo anhídrido carbónico, contaminando las calles todo el tiempo. Estos operativos evitan que sigan en circulación, al menos hasta que arreglen el problema. No entiendo, nunca entenderé por qué lo hacen”, agregó.