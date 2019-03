Salud prevé brotes en zonas que se inundaron

Desde enero, cada semana se registra un promedio de 100 casos de dengue en el país, según el portal del Ministerio de Salud Pública. En la última semana se han reportado 112. Una cifra que está por debajo de la que se presentó en la misma semana de marzo del año anterior, cuando hubo 491.

Aquello fue destacado ayer por Verónica Espinosa, ministra de Salud, quien a la vez anticipó que el retiro de las aguas lluvias traerá consigo enfermedades virales y más casos de dengue, especialmente en las provincias más afectadas por el invierno: Guayas, Manabí, Esmeraldas y Los Ríos. Y que para eso, Salud está tomando medidas de prevención.

La información de que no hay, por el momento, alerta de dengue y que habrá un repunte del mismo cuando finalice la etapa invernal, lo corroboró Gina Watson, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien estuvo en el encuentro con la ministra.

Espinosa indicó que el Ministerio de Salud ha designado un presupuesto adicional para equipar de suficientes medicamentos contra las epidemias a los diferentes centros médicos.

Señaló que se han realizado 712.000 abatizaciones y fumigado 212.000 casas. “El 100 % de nuestras unidades están en funcionamiento. La finalidad es detectar los eventos epidemiológicos de manera oportuna”.

En ciertas zonas del cantón Durán aún hay casas bordeadas por el agua. Es el caso de la cooperativa Ismael Pérez. En ese sector hay grandes charcos y terrenos baldíos llenos de maleza que se han convertido justo en lo que Salud intenta evitar: criaderos de mosquitos.

“Los del Municipio hicieron un canal, pero no como debían porque el agua ha bajado, pero no toda y ya dejó de bajar”, dice Víctor Cabrera, morador de esa cooperativa de vivienda, quien menciona que hará un canal adicional para que las aguas que se hallan alrededor de su casa sigan bajando. Algunos de sus vecinos, quienes desalojaron sus hogares hace un par de semanas y fueron a alquilar en otras, aún no retornan porque los grandes anegamientos permanecen.

Escenas como esas se dan pese a que Raúl Ledesma, gobernador del Guayas, quien estuvo junto a Espinosa, señaló que todas las zonas afectadas por el invierno han sido atendidas.

“El principal problema ha sido el desborde de los ríos. La zona rural es prioridad y hay más de 5.000 afectados que ya han sido atendidos. No pararemos de trabajar hasta que no bajen las alertas y hasta que el último de los perjudicados sea atendido”, sostuvo la autoridad.

Espinosa recalcó que las enfermedades vendrán a pesar de las medidas tomadas y de las recomendaciones anunciadas a través de campañas preventivas.

A más de la protección contra el dengue, el epidemiólogo Luis Triviño, consultado por EXPRESO, indica que la ciudadanía debe cuidarse de la chikunguña, zika, leptospirosis (producida por las ratas) y del paludismo.

“En el período de inundación es donde comienza el problema. Una vez que terminan las lluvias y quede agua estancada se produce el criadero de mosquitos. Por eso aún no hay muchos casos de afectados”, indica. Ante eso, el experto recomienda a la ciudadanía cubrirse con ropa abrigada, dormir con toldos, fumigar las casas, acabar con los charcos y protegerse especialmente en los horarios de picaduras que son de 05:00 a 08:00 y de 17:00 a 20:00.

Considera que el panorama que se avizora es complejo, ya que los mosquitos tienen varios lugares donde esconderse y una de ellas son las alcantarillas. Por eso cree que Salud debe poner énfasis en el trabajo de prevención para evitar una gran epidemia en los próximos meses. “Quienes viven a orillas del estero Salado, por ejemplo, están más propensos, porque en los arbustos de esas orillas se esconden los mosquitos”, advierte.

Finalmente, destaca que hace falta el Servicio Nacional de Control de Vectores, que fue eliminado en el gobierno de Rafael Corea. “Ahora lo único que existe son programas distribuidos en los diferentes distritos, pero no existe una matriz que pueda evaluar y diagnosticar el problema a escala nacional”, resalta.