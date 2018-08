Caso Roditti: Fiscal pedirá audiencia de formulación de cargos

Primer llamado. Segundo llamado. Tercer llamado. A ninguno de estos acudió la familia Roditti, —viralizada por una agresión hacia los guardias de seguridad de una ciudadela— quienes eran convocados por la Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria sobre lo ocurrido.

En la cita hicieron presencia las partes: el fiscal César Peña, que es quien lleva la investigación, la defensa de los dos guardias agredidos, Steven Reyes; y por parte de los acusados, solo su abogado, Pedro Buitrón. Los Roditti siguen fuera del país y no acudieron.

Ante esa inasistencia, el fiscal Peña adelantó lo que continúa en este proceso: “El COIP (Código Orgánico Integral Penal) establece que al tener yo los elementos suficientes pediré una formulación de cargos para hacer una imputación frente al juez competente”.

Steven Reyes, como representante de las víctimas, calificó de “inaceptable” que la familia insista en que no tienen las garantías suficientes para regresar. “Se ve la clara intención de estos señores de no comparecer y a su vez, de no venir y afrontar lo que hicieron”.

Peña, como fiscal de la causa, volvió a aclarar que la familia, señalada por la violencia con que actuaron el pasado 5 de agosto al tener problemas para el ingreso a la ciudadela, no tiene prohibición de salida del país. Lo que también fue corroborado por la defensa.

Los guardias estaban en “excelente estado”

Como parte de los argumentos que Pedro Buitrón prepara para defender a sus clientes, ha considerado pedir los videos de los días 6,7 y 8 de la respectiva garita: “Ahí se podrá ver a los señores guardias en su puesto de trabajo sin ninguna dolencia: caminando, comiendo y corriendo sin ningún malestar físico”, aseguró.

Por esa razón, tampoco está de acuerdo con la segunda valoración médica que se hizo en el caso. Según Buitrón, se desmereció lo establecido por el IESS de darles “un día de incapacidad” y se dio paso a la extensión de 10 a 26 días, sugeridos tras la evaluación de un médico privado.